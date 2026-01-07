Pandji Pragiwaksono menciona el nombre de Raffi Ahmad en una comedia cuando se habla de prácticas de lavado de dinero.

VIVA – Nombre del cómic Pandji Pragiwaksono Se convirtió nuevamente en discusión pública después de que fragmentos de su material de comedia se volvieran virales en las redes sociales. En su comparecencia, Pandji planteó serias cuestiones relativas a la práctica del blanqueo de dinero.

Este material llamó la atención porque Pandji no sólo explicó el flujo del lavado de dinero, sino que también incluyó ejemplos hipotéticos que ofendieron a figuras públicas. Uno de los nombres mencionados es Rafi Ahmad. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En su debate de apertura sobre la práctica del lavado de dinero, Pandji describió este concepto en un lenguaje sencillo y fácil de entender para la audiencia.

«Lavar dinero significa girarlo, teñirlo, lamerlo», dijo Pandji Pragiwaksono, citado en TikTok @pesona.cerita el miércoles 7 de enero de 2026.

Luego continuó con un escenario de ejemplo para explicar cómo el dinero obtenido del delito no se puede utilizar de inmediato.

«Por ejemplo, hay un general de policía que está involucrado en el negocio de las drogas. Este es un ejemplo, sí. Dije por ejemplo», dijo.

Según Pandji, es imposible poner grandes cantidades de ganancias del delito directamente en una cuenta personal porque generará informes de transacciones sospechosas.

«¿Ingresar a una cuenta? No es posible. Porque el banco lo considerará una transacción sospechosa y deberá informarlo a PPATK», continuó.

A partir de ahí, Pandji explicó que el dinero generalmente se canalizaba a varias empresas para que parecieran legítimas.

«¿Qué hizo entonces este general de policía con los 100.000 millones? El dinero se entregó a varias empresas», añadió.

En el material, Pandji mencionó un escenario de diez empresas con el mismo valor de inversión. Por ejemplo, hay 10 empresas, por lo que cada una puede obtener 10 mil millones.

El nombre Raffi Ahmad apareció entonces como parte de la ilustración de la propiedad empresarial. Sin embargo, Pandji inmediatamente enfatizó que esto era sólo un ejemplo.

«En mi opinión, Raffi Ahmad es genial, hermano. Bueno, por ejemplo, Raffi Ahmad. Recuerden, este es un ejemplo», subrayó.

Destacó que lo más importante no es la figura de Raffi Ahmad como operador, sino el origen del dinero.

«Las preguntas más importantes que debemos hacernos son quién tiene el dinero, de qué delito proviene y para qué se utilizará». subrayó de nuevo.