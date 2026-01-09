Pandji Pragiwaksono informó sobre ‘Mens Rea’, la policía implementa un nuevo código penal

Yakarta, VIVA – Polda Metro Jaya está dando seguimiento a esto informe La policía fue enviada contra el cómic. Pandji Pragiwaksono con respecto a acusaciones de blasfemia religiosa relacionadas con material de comedia en vivo en el programa ‘Mens Rea’.

Lea también: Cosechando controversia hasta que se informe, esta es la condición actual de Pandji Pragiwaksono



El jefe de la Subdivisión de Información Pública Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía, Reonald Simanjuntak, dijo que la policía utiliza el Código Penal (Código Penal) nuevo en el seguimiento del informe.

“Sí, a capítulo «Lo que se aplica en este informe es el nuevo Código Penal», dijo Ronald a los periodistas el viernes 9 de enero de 2026.

Lea también: Mens Rea es muy discutida, al parecer tiene un significado especial en el mundo del derecho



En cuanto al informe policial, se informó que Pandji estaba relacionado con el artículo 300 del Código Penal y/o el artículo 301 del Código Penal y/o el artículo 242 del Código Penal y/o el artículo 243 del Código Penal.

Ronald dijo que su partido manejó el informe policial de forma transparente y profesional.

Lea también: PBNU dice que la fuerza juvenil de NU, Pandji Pragiwaksono, no es parte de la organización



«En cuanto a la blasfemia religiosa, Ley Número 1 de 2023. En cuanto a lo previsto en el artículo 300 del Código Penal, o el artículo 301 del Código Penal, y/o el artículo 242 del Código Penal, y/o el artículo 243 del Código Penal», dijo Ronald.

«Esta es la Ley Número 1 de 2023, este es el Nuevo Código Penal. Sí, el nuevo Código Penal fue promulgado por amigos del SPKT y amigos de la investigación», dijo.

Anteriormente se informó que la controversia ha vuelto a envolver al mundo del entretenimiento de Indonesia. El famoso comediante Pandji Pragiwaksono fue denunciado oficialmente a la policía de Metro Jaya por acusaciones de difamación tras el material de comedia que presentó en el evento Mens Rea.

Este material se considera ofensivo y perjudicial para las grandes organizaciones islámicas de Indonesia. El informe fue presentado por la Fuerza Juvenil Nahdlatul Ulama (NU) junto con la Alianza Joven Muhammadiyah. La denuncia fue registrada bajo el número LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA de fecha 8 de enero de 2026.

El Presidium de la Fuerza Juvenil NU, Rizki Abdul Rahman Wahid, dijo que se tomaron medidas legales porque el material cómico de Pandji ya no se consideraba sólo entretenimiento, sino que había dado lugar a insultos y calumnias que provocaron revuelo público.

«Informamos que hubo un caso que pensamos que era degradante, calumnioso y que tendía a causar caos en el espacio mediático», dijo Rizki a los periodistas, citado el viernes 9 de enero de 2026.

Para su información, Mens Rea es la décima comedia especial de Pandji Pragiwaksono que plantea la cuestión de la cultura jurídica en Indonesia, así como diversas ironías en la vida social y política.