Pancasila Power Day, Prabowo rezando solemnemente frente a los viejos cocodrilos

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto revisar bien cual es la ubicación de la eliminación 7 Héroes revolucionarios Víctima de la crueldad del Partido Comunista Indonesio (PKI) el 30 de septiembre de 1965 Agujero de cocodriloEast Yakarta.

Leer también: Coronel Combat Aviation Amry Taufanny se convierte en el comandante de la ceremonia del día del servicio de Pancasila 2025



La visita se llevó a cabo después del presidente Prabowo Subianto lideró la ceremonia de conmemoración Día de la santidad de Pancasila (HKP) 2025 que tuvo lugar en el Monumento Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Durante la visita, Prabowo, que fue acompañado por el jefe del Centro de Historia del General de Brigadier TNI, Stefie Jantje Nuhujanan, revisó el viejo pozo de Lubang Buaya.

Leer también: Presidente Prabowo Perdana liderando la ceremonia del Día del Power Power del Pancasila



Varios ministros estuvieron presentes para acompañar a Prabowo, el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, el Ministro de Cultura Fadli Zon, el Ministro de Estado, Praseteto Hadi, el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, ministro coordinador de Polkam Djamari Chaniago y varias otras ministros.

«El permiso del presidente, aquí hay un viejo pozo o un pozo de muerte, donde descartó a 7 héroes de la revolución. Para la profundidad de 12 metros y el diámetro de 75 centímetros», explicó el general de brigada Stefie a Prabowo

Leer también: Esta es la respuesta de Dasco sobre la valla publicitaria de Prabowo en Israel





El presidente Prabowo Subianto revisó bien el Buaya Lubang

Prabowo escuchó la explicación de la cabeza de Tni de Kapusjarah y se tomó el tiempo de rezar por mucho tiempo frente al pozo de Wellbangbaya. El ex Danjen Kopassus levantó la mano y inclinó la cabeza con los ojos cerrados, rezando solemnemente.

PRABOWO luego saludó a uno por uno de los ministros y funcionarios estatales de alto riesgo que estaban presentes en el pozo Lubang Buaya. Prabowo se había quedado pensado en el Monumento Pancasila Sakti, la ubicación de los 7 Héroes de la Revolución.

Poco después, Prabowo estuvo acompañado por varios ministros para abandonar el monumento Pancasila Sakti en Lubang, East Yakarta.

El monumento de Pancasila Sakti fue inaugurado a mediados de agosto de 1967 y fue inaugurado el 1 de octubre de 1973 por el presidente Soeharto, como un recordatorio para todos los pueblos indonesios, especialmente para la generación más joven de la crueldad del PKI en el pasado y ser consciente del peligro latente de comunista.

Este monumento fue construido en un área de tierra de 14.6 hectáreas, justo en la ubicación del descubrimiento del viejo pozo donde se descartaron 7 héroes de revolución.

Sobre la iniciativa del general Kapusjarah Abri Brigadier, el Prof. Dr. Nugroho Notosusanto y aprobado por el Ministro de Defensa/Comandante del TNI General M. Yusuf, se construyó un Museo de Betrayal de PKI que contenía 34 Dioramas para visualizar el PKI Cruelty en 3 dimensiones. El museo fue inaugurado el 1 de octubre de 1992 por el presidente Soeharto.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto lideró la ceremonia de conmemoración del Powarsila Power Day en 2025 en el Monumento Pancasila Sakti, Lubang Buaya, East Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

La ceremonia de magia de Pancasila se celebró alrededor de las 08.00 WIB, siendo el primero para el presidente Prabowo Subianto, quien fue nombrado el 20 de octubre de 2024. En esta ocasión, el presidente Prabowo Subianto como inspector de ceremonia.

Mientras que el coronel PNB. M. Amry Taufanny actuó como el comandante de la ceremonia.