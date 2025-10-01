Pancasila Foundation se enfrenta a los desafíos de la interrupción digital y global

Yakarta, Viva – Miembro del parlamento indonesio PDI Perjuangan Facción, dijo Wayan Sudirta Día de la santidad de Pancasila es un monumento de vida fortalecedor herencia Abadi primer presidente de la República de Indonesia, Soekarno o Bung Karno.

Wayan dijo que Bung Karno era el excavador de Pancasila, Proclamator y el padre de la nación que enseñó que el poder de Pancasila no era un mito, sino una verdadera fuerza que mantuvo a Indonesia erguida en medio de las conmociones históricas.

«Desde el podio del mundo hasta el escenario del país, Bung Karno enfatizó repetidamente que mientras el pueblo indonesio se mantuviera rápido en Pancasila, esta república nunca colapsará en las olas de los tiempos», dijo Wayan a través de su declaración el miércoles 1 de octubre de 2025.

Según él, muchas otras naciones no enfrentaron los desafíos de los tiempos porque no tenían una ideología unificadora sólida. Dijo que Indonesia tiene una forma diferente de la unidad de esta nación para sobrevivir porque Pancasila no solo es documentos normativos, sino también filosofis de grondslag (base de filosofía) y Staatsfundamentalnorm (las normas fundamentales del estado).

«Pancasila, como una base filosófica (Philosophische Grondslag) de la República de Indonesia, puede interpretarse como una crítica fundamental de dos polos ideológicos que Sukarno consideró no de acuerdo con el carácter original de la nación: individualismo extremo y elitismo social.

En la actualidad, este miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes III ver el desafío más difícil de Pancasila es evitar el resurgimiento del nuevo elitismo que es camuflaje en forma de tecnocracia o oligarquía política-económica, que en realidad puede recopilar el espíritu de marhaenismo y justicia social.

Pancasila exige a todos los ciudadanos, especialmente los líderes que rechacen conscientemente las opiniones que degradan a la gente y se aseguran de que cada política se basa en los principios de las deliberaciones y la humanidad justa y civilizada.

«Por lo tanto, funciona como una brújula moral que garantiza que Indonesia no solo sobreviva como país, sino que también continúa avanzando hacia los ideales de una sociedad justa y próspera que rechaza completamente la burguesía e insulto a la dignidad de las personas pequeñas, según lo ordenado por el fundador de la nación», dijo.

Wayan dijo que el elitismo según Sukarno era tan peligroso, porque podría aplicarse por figuras indígenas hacia las propias personas a través del sistema feudal aplicable. Si no se controla, esta actitud no solo tiene el potencial de dividir la sociedad colonizada, sino que también tiene la oportunidad de preservar el sistema colonial y las actitudes imperialistas que se están luchando para ser opuestos.

«Además, el elitismo puede obstaculizar el desarrollo de las actitudes democráticas en la sociedad moderna aspiró a Indonesia independiente. Los esfuerzos más significativos para luchar contra el elitismo y elevar la dignidad de las personas pequeñas en la lucha por la independencia son desencadenar la idea del marhaenismo», agregó.

Según él, la lección de la historia y la dinámica global confirmó hoy la relevancia permanente de los esfuerzos de Sukarno. En la era de la interrupción digital y la competencia geopolítica cada vez más aguda, los desafíos de la unidad nacional no solo provienen de divisiones étnicas o políticas, sino de nuevas injusticias económicas y movimientos ideológicos transnacionales.

Sin pancasila como una fortaleza filosófica y normas fundamentales, Wayan firmemente, Indonesia corre el riesgo de caer en conflictos internos que son los mismos que los que ocurren en muchos países post-idología, donde las identidades primordiales se enfrentan sin ningún valor colectivo vinculante.

«Por lo tanto, el fortalecimiento de Pancasila no es solo recordar la historia, sino una necesidad pragmática de mantener la estabilidad y la visión colectivas en medio de un vórtice Desafíos globales«Se destacó.

Wayan dijo que el Día de Magia de Pancasila era una afirmación de que esta nación tenía una base ideológica sólida para lidiar con todas las formas de tormentas y amenazas. Él dijo que Indonesia no cayó en el abismo de la división porque tenía pancasila y tomó lecciones de otros países.

«El poder de Pancasila no es solo un mito, sino una realidad normativa que está demostrado que mantiene la unidad de la nación y requiere que todos los ciudadanos se aferren siempre al espíritu de colectividad y anti-borjuismo de los fundadores de la República», explicó.

Agregó que los poderes sobrenaturales de Pancasila no solo significan el éxito de esta nación a través de una prueba política, sino también su capacidad para restaurar heridas históricas y seguir siendo uniformes. Pancasila no es una ideología rígida, sino un Dinamic Leitsar, una estrella guía adaptativa. Respondió nuevos desafíos como la digitalización, la economía verde a la geopolítica global.

«Pancasila es el guardián de la integridad de la nación, la más alta fuente de derecho y el alma de Indonesia. Mientras se vive e implemente Pancasila, Indonesia no sufrirá el destino como los países divididos debido a la pérdida de la base. Pancasila es una base irreplacable irreplacable», dijo el legislador del distrito electoral de Bali.

Por lo tanto, Wayan dijo que la siguiente tarea es construir una nueva Indonesia con una élite política que realmente nace y lucha por la gente, asegurando que los ideales de la justicia social no solo se conviertan en una realidad normativa vinculante.

«Para que esta nación pueda enfrentar desafíos globales y continuar avanzando con dignidad. En un mundo que cambia rápidamente, Pancasila actúa como directrices morales y legales para dirigir el desarrollo sostenible», concluyó.