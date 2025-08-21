Pancarro viral ‘Bienvenido a Maling Village’ Pamekasan, este es el caso

PamekasanVIVA – Los residentes en Pokapok Hamlet, la aldea de Larangan Badung, el distrito de Palengan, la regencia de Pamekasan, Java Oriental, cosechó el centro de atención, después de viral bandera que dice «Bienvenido al pueblo Equivocado«Mostrado en las calles del pueblo el jueves 21 de agosto de 2025.

La acción no fue solo una moda. Pero los gritos de decepción que se han acumulado durante años. Los residentes afirmaron haber perdido a menudo moto, pero los perpetradores de robo nunca han sido capturados.

«Una vez informamos el caso de Curanmor, pero durante meses todavía no hubo resultados. Si bien solo pudimos morder los dedos», dijo Ahsin, un residente y víctima perder una motocicleta.

Aún más picante, después de dos días de exhibición, el banner fue reemplazado por una nueva escritura: «Bienvenido a la aldea más segura del mundo, segura para que los ladrones roben y garantizados no ser atrapados».

La sátira es como una bofetada para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cómo no, en el área ha habido ocho veces las motos han desaparecido, pero hasta ahora los sospechosos han sido revelados.

Agregó Ahsin, la moto desapareció frente a la casa hace unos meses. «Se ha informado a la policía, pero hasta ahora el culpable está en algún lugar», dijo amargamente.

La policía no pudo atrapar a los ladrones

Mientras tanto, las relaciones públicas de la policía de Pamekasan, AKP Jufriadi, reconoció que la aparición de la bandera fue una forma de decepción. Dijo que la policía había llevado a cabo redadas a la presunta casa de robo, pero los resultados fueron cero.

«Los oficiales no encontraron a los perpetradores durante la redada. En la actualidad, la investigación aún está en curso, y la patrulla nocturna se ha incrementado para evitar eventos similares», explicó.

Aun así, la comunidad todavía espera que las acciones de las autoridades no solo se limiten a una patrulla o redada vacía. Porque para los residentes, cada motor que falta no es solo un vehículo, sino que vive.

Y ahora, a través del banner, la gente parece querer decir: «Si la ley no puede proteger a las personas, de modo que las personas que se protegen con la sátira».

Informe: Veros Afif/Tvone Pamekasan