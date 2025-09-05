Pañales y fútbol? Pampers se une a la multitud publicitaria de hinchazón corriendo para la NFL

Cuando los fanáticos del fútbol sintonizan los primeros juegos en CBS este domingo, pueden notar que algunos jugadores muy jóvenes están usando relleno adicional.

Un lugar inspirador de 60 segundos desde Mimos Cuenta con una variedad de Wee Tykes, todos consolados o protegidos por el popular pañal Procter & Gamble. Y aunque los espectadores de fútbol pueden estar más acostumbrados a ver comerciales promocionando cerveza, servicios financieros o bocadillos durante su domingo lleno de deportes, los especialistas en marketing de Pampers piensan que hay espacio en el campo para un tipo diferente de mensaje.

En el pasado, Pampers tenía lo que Adam Riegle, vicepresidente de marca de Procter para productos de cuidado del bebé de América del Norte, llama una relación «esporádica» con la programación deportiva. Sin embargo, en la era de la transmisión, «Quiero asegurarme de que nos vamos a aparecer y ser invitados a los momentos en que las familias se unen», dice durante una entrevista reciente. «Y el NFL es uno de esos momentos «.

Con más espectadores de televisión de una sola vez acostumbrados a ver a los favoritos con guiones cuando elijan, los deportes han sido turboalizados. Los juegos son uno de los pocos formatos de programa que aún traen la audiencia amplia y simultánea que anhela Madison Avenue, y, como resultado, Más anunciantes intentan obtener dinero con ellosIncluso si no se los conocen por hacerlo en el pasado.

Entre los anunciantes en los juegos de la NFL el año pasado que no dirigieron comerciales durante la temporada anterior se encontraban PayPal, VRBO y Scopely, según datos de ISPOT, un rastreador de audiencia y gasto publicitario. Los juegos de la NFL que se muestran en Fox, ABC, NBC y CBS capturaron aproximadamente $ 6.76 mil millones en dólares publicitarios nacionales, dice la compañía.

Pampers no está solo al tratar de cortejar a los fanáticos del fútbol con nuevos lanzamientos de video. Lowe’s, por ejemplo, ha aprovechado a Saquon Barkley, Justin Jefferson, Christian McCaffrey y Dak Prescot para que aparezcan en un DS alentando a los fanáticos a terminar proyectos en casa antes de que el fútbol llegue los domingos. Comcast ha atraído a los actores Owen Wilson y Vince Vaughn, quienes se asociaron en la comedia de 2005 «Wedding Crashers», para destacar cómo el servicio de cable Xfinity de la compañía sirve todos los deportes que un fanático podría desear.

Pero Pampers puede estar entre una gran cantidad de anunciantes que intentan navegar por un tipo diferente de arena. Los deportes impulsaron el reciente mercado «por adelantado» de la industria, cuando las compañías de televisión estadounidenses intentan vender la mayor parte de su inventario comercial para la próxima temporada. Disney, por ejemplo, Va aumentos en los compromisos publicitarios vinculados a los juegos de la NFLLos partidos de la NBA y varios deportes femeninos. NBC pudo vende su inventario comercial vinculado al Super Bowl LX del próximo año antes de KickofF.

Al igual que esos especialistas en marketing, Procter & Gamble está interesado en la gran cantidad de clientes potenciales que puede encontrar en el primer fin de semana de la temporada de la NFL. Entre los que se reunieron, dice Riegle, se encuentran «muchos padres, jóvenes y viejos», que verán escenas de bebés en el hospital, durmiendo en una cuna, jugando con un padre y, al final, se mueven de un arrastre para caminar. Se les recordará las seis décadas del pañal en el mercado. Todo esto tiene lugar mientras Stephen. Los Pampers están «detrás de cada bebé», se cuentan a los espectadores en el lugar, que se crea con un grupo a medida de agencias de Grupos de Publicis que incluye a Saatchi & Saatchi, la agencia de publicidad que ayudó a marear, otro producto P&G, crea anuncios de atención para las transmisiones recientes de Super Bowl.

La campaña tiene como objetivo recordar a los cuidadores «que Pampers ha sido la marca de pañales durante décadas, confiada por padres, hospitales y pediatras por igual», dice Matt McKay, director creativo de la agencia.

Puede haber razones aún mayores para poner un anuncio que arrance las cuerdas del corazón frente a una multitud más amplia. Al igual que muchas compañías estadounidenses, P&G está analizando los efectos de los aranceles impuestos por la administración Trump y si aumentarán los costos de traer bienes necesarios para los productos al país. Si P&G necesita pasar precios a los consumidores, una campaña que los haga sentir bien con respecto a los productos clave que no puede doler. Además de Pampers, P&G también hace alimentos básicos como Tide. Cresta y Vieja Spice.

Los anuncios de Pampers no solo hinchan la televisión. El lugar de 60 segundos también aparecerá en las redes sociales y a través de los puntos de venta de banda ancha, las familias serán invitadas a compartir fotos de recién nacidos en Instagram o Tiktok para tener la oportunidad de ganar el suministro de pañales de un año. Lauren y Cameron Hamilton, que aparecen en la popular serie «Love Is Blind», ofrecerán contenido social vinculado al esfuerzo de Pampers y participarán en entrevistas en nombre de la compañía.

Este nuevo comercial de un minuto se ejecutará durante las próximas tres semanas, dice Riegle. Pero el creciente interés de Pampers en los deportes podría durar más. «Es realmente importante asegurarse de que estamos contando nuestra historia donde están nuestros consumidores», dice el ejecutivo. «Creo que los deportes en vivo, lugares como la NFL, continúan siendo un lugar donde los consumidores se inclinan».