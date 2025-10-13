Panadería viral afirma que no contienen gluten supuestamente falsas, ¿quién es el propietario?





Jacarta – Caso de la tienda panadería online que reclama el producto sin glutenSe está discutiendo ampliamente sobre productos sin lácteos, veganos, sin huevo y con stevia y plantas. Este caso de panadería se volvió viral luego de que una usuaria de redes sociales llamada Felicia Elizabeth revelara que su hijo había experimentado lo mismo. estallar alergias después de consumir productos de la panadería.

En su carga, Kai, el hijo de 3 meses de Felicia, padecía eczema debido a ciertas alergias. Luego consultó a un médico y le recomendaron ayunar sin gluten, huevos, lácteos, nueces y todos los productos derivados, incluidos tofu, tempeh, leche, queso, yogur y otros. Porque en ese momento todavía le daba leche materna exclusiva a su bebé. Luego, en septiembre de 2024, recibió una recomendación de un amigo de una panadería en línea que afirmaba que todos sus productos eran sin gluten, sin lácteos, sin huevo, veganos, con stevia y a base de plantas.

Sin embargo, desde el 11 de agosto de 2025, Kai comenzó a consumir productos de la panadería. En cuestión de horas, su bebé experimentó inmediatamente alergias en todo el cuerpo. Luego, Elicia llevó a su hijo al médico y comenzó a sospechar que la causa era un producto de una panadería conocida como Bake n Grind. También realizó pruebas de laboratorio al producto y los resultados arrojaron que contenía gluten. Investigando más a fondo, se sospecha que la panadería no produce estos pasteles directamente, sino que los compra en panaderías conocidas y reenvasa los productos como si fueran hechos por la panadería Bake n Grind.

Entonces, ¿quién es el dueño de la panadería Bake n Grind de la que se está discutiendo ampliamente? Por la subida de Felicia Elizabeth en sus historias destacadas de Instagram, se sabe que la dueña de la panadería se llama Felicia Novena. Se sabe que Felicia Novena se graduó de la Universidad Pelita Harapan en la Facultad de Hotelería y Turismo, promoción de 2021.

«En respuesta al obsequio circulante, le informamos que la Sra. Felicia Novena es efectivamente alumna de la promoción 2021 UPH FHospar. Ha cumplido con todas sus obligaciones de estudio y ya no tiene ningún vínculo académico o profesional con la Universidad Pelita Harapan», se lee en un extracto de un comunicado oficial del Decano de la Facultad de Hotelería y Turismo de la UPH.

Página siguiente Citando la cuenta de Instagram de Felicia Novenna, se sabe que esta mujer también cuenta con certificación internacional de la Specialty Coffee Association (SCA) en las áreas de Barista, Brewing y Sensory. En la declaración de Felicia hace algún tiempo en su Instagram, ella y su amante fueron directamente a encontrarse con Felicia Elizabeth el jueves 9 de octubre de 2025 por la noche para disculparse y admitir su error.









Fuente