Pan Jabar niega sobre la carta para obtener una cuota para los posibles asistentes de la aldea en el Ministerio de Salud, dijo falso

Yakarta, Viva – Consejo de Liderazgo Regional (DPW) del Partido Nacional del Mandato (CACEROLA) West Java confirma Surat Pan/10/a/ks/070/viii/2025 numerado relacionado con la selección de posibles candidatos Compañero de pueblo es broma Alias ​​falso.

La noticia tenía tiempo circulado Broad en la comunidad, incluso condujo a la especulación de que Pan estuvo involucrado en el proceso de reclutamiento de posibles asistentes de la aldea. Sin embargo, DPW Pan Java Occidental Asegúrese de que esto no sea cierto.

«That the West Java DPW PAN has never instructed and issued a letter related to the selection of prospective village assistants as in letter Number: PAN/10/A/KS/070/VIII/2025 dated August 29, 2025 to the Chairman of the DPD PAN Cirebon and Indramayu Regency,» wrote the official statement of DPW Pan Jabar in the clarification letter and the rebuttal signed DPW PAN West Java Ivan Fadilla, citado el domingo 21 de septiembre de 2025.

Pan West Java afirmó, el liderazgo de DPW nunca firmó la carta. Además, el partido también se negó a ser llamado involucrado en el reclutamiento de posibles asistentes de la aldea porque el proceso era puramente la autoridad del Ministerio de Villas, regiones desfavorecidas y transmigración (Kemendes PDTT).

«El Pan DPW de Java Occidental no participa en el reclutamiento de posibles asistentes de la aldea, porque se ha regulado de acuerdo con los mecanismos y procedimientos que han sido determinados por el Ministerio de Pueblos y el Desarrollo de la Aldea desfavorecida (Kemendes y PDT) de acuerdo con las regulaciones legales», dijo.

La carta de selección para los candidatos complementarios de la aldea de la panorámica DPW de Java Occidental

Además, DPW Pan West Java afirmó estar formando un equipo de investigación para explorar quién hizo y difundió la carta falsa.

«Que el Pan DPW de Java Occidental realizará una búsqueda sobre la carta y formará un equipo de investigación relacionado con la verdad de la carta», dijo.

Anteriormente se informó, una carta que circulaba al Consejo de Liderazgo Regional del Partido Nacional de Java Occidental (DPW PAN) relacionado con la selección de candidatos asistentes de la aldea dirigidos al presidente del DPD PAN de Cirebon Regency, y el Presidente del Pan DPD de Indramayu Regency.

En la carta, fue escrito el nombre del presidente de West Java DPW Pan Ahmad Najib Qodratullah y el Secretario Ivan Fadilla, que firmó y estampó el sello de West Java DPW Pan, con fecha del 29 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el número numerado: PAN/10/A/KS/070/VIII/2025, se trata de la selección de posibles compañeros de la aldea.

El contenido de la carta en el contexto de la colocación de asistentes de la aldea en el Ministerio de Pueblos de Indonesia, dijo que el West Java Pan DPW recibió una cuota para llenar el registro de posibles asistentes de la aldea en las regiones que no tenían representantes de miembros del Parlamento indonesio de Pan.

Por esta razón, el Pan DPW de Java Occidental solicitó al DPD Pan Cireobon Regency e Indramayu Regency que seleccione y recopilación de datos sobre los nombres de posibles candidatos, junto con todos los documentos requeridos de sus respectivas regiones.

A continuación, ingrese el nombre de la prospectiva prospectiva junto con la lista de verificación completa en el archivo MS exel (formato adjunto), el documento de requisitos de candidato se crea en una carpeta de Google Drive.

«Además de informar una lista de posibles candidatos a la Secretaría PAN DPW de Java Occidental a más tardar el 8 de septiembre de 2025», la carta circuló citando el domingo 21 de septiembre de 2025.