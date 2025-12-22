PAN acuerda que los jefes regionales sean elegidos a través del DPRD, siempre y cuando…

Jacarta – Partido del Mandato Nacional (CACEROLA) de acuerdo con la propuesta jefe de distrito seleccionado tarde DPRD o conocido como elecciones regionales indirectamente, siempre que todos los partidos políticos estén de acuerdo y no haya pros y contras en el público.

El vicepresidente general del PPD PAN, Viva Yoga Mauladi, dijo que su partido aceptaría la propuesta si todos los partidos políticos acordaran por unanimidad aceptar que las elecciones regionales se celebrarían indirectamente por el pueblo.

«Por lo tanto, el proceso de discusión de la revisión de la Ley Electoral Regional no será utilizado por los partidos políticos para solicitar el voto de la gente», dijo en un comunicado en Yakarta el lunes.

Por otro lado, el PAN también considera la opinión pública. Dijo que la propuesta sería aprobada si no hubiera pros y contras claros y generalizados en la sociedad.

«Porque cada discusión sobre la Ley Electoral Regional provoca manifestaciones masivas a nivel nacional», afirmó.

Explicó que en términos de administración estatal, la Constitución de 1945 no establece explícitamente que las elecciones regionales sean realizadas directamente por el pueblo o a través del DPRD. Por lo tanto, el PAN considera que ambas son constitucionales y no violan la ley.

«Lo que se enfatiza es que el proceso debe ser democrático», afirmó.

En este nivel, Viva Yoga se refiere al artículo 18, párrafo (4), de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia, que regula que los gobernadores, regentes y alcaldes como jefes de los gobiernos provinciales, distritales y regionales de las ciudades son elegidos democráticamente.

«El Tribunal Constitucional ha decidido que la frase ‘elegidos democráticamente’ es una política jurídica abierta bajo la autoridad de la RPD y del gobierno», dijo también.

Esta elección regional a través del DPRD fue propuesta por el Partido Golkar. Esta es una de las recomendaciones elaboradas en la Primera Reunión de Liderazgo Nacional 2025 (Rapimnas) del partido.

El presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, en un comunicado de prensa del domingo (21/12), dijo que la recomendación fue presentada como una forma de implementar la soberanía popular, con énfasis en la participación pública en el proceso de implementación.

En cuanto a las elecciones, el Partido Golkar recomienda mejorar y perfeccionar el sistema proporcional abierto mejorando los aspectos técnicos de implementación, administración y gobernanza para realizar elecciones honestas y justas. (Hormiga)