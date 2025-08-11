Pamela Anderson Pickles Flamingo Estate: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Recién salido de su giro protagonista en «Naked Gun» Pamela Anderson se ha mudado del set a la despensa con un nuevo proyecto: Pickles artesanal. El actor y activista se ha asociado con la marca de estilo de vida de Los Ángeles, Flamingo Estate en un lanzamiento de edición limitada, «Los encurtidos de Pamela» Un frasco de $ 38 de pepinos picantes, florales y frenos de jardín.

La colaboración, que llegó el lunes por la mañana, cobró vida durante un desayuno a principios de este año en la finca Flamingo de Los Ángeles, donde Anderson se unió al fundador Richard Christiansen, su compañero Harvey y su hijo Brandon, y recordó los rituales de encurtido de su familia en la isla de Vancouver, una tradición que revisó en su cocina 2023, «Te amo: recetas del corazón».

Edición limitada Pamela Anderson Spicy Rose Dill Pickles

«Qué delicioso viaje … y reunirse en su glorioso hogar, fue un convertido afín», escribió Anderson en un comunicado. «La atención que se destina a estos motivos y en colaboraciones sinceras es auténtica. Brandon, Dylan y yo estamos muy orgullosos de compartir nuestro amor mutuo por los condimentos (especialmente en encurtidos) con usted. Y dar los ingresos al Centro de Vida Silvestre de California, con tanta necesidad, es un llamado profético a muchas lemonadas de Malibu Stands y horas de voluntariado».

La receta base proviene de la tía abuela de Anderson Vie, cuyos encurtidos galardonados fueron un accesorio de la mesa familiar. Anderson agregó un florecimiento personal con pétalos de rosa secos, mientras que Flamingo Estate en capas en pimienta rosa, Guajillo Chile y sal marina ahumada, junto con la pimienta de espelette orgánica regenerativa. El resultado es una cuce sabrosa con un crujido, lleno de hierbas, humo, calor y un brillo floral que solo es apropiado para la carrera alimentada por la pasión de los 58 años.

