Pamela Anderson, Kristen Stewart, Kim Novak para asistir a Deauville Fest

Pamela Anderson será honrado con un tributo a logro profesional en el 51st Deauville Festival de Cine Americano.

El actor, cuya última película, el reinicio «Naked Gun» de Paramount (en el que está protagonizada por Liam Neeson) actualmente en los cines, recibirá el Premio DeAuville Talent en la noche de apertura del festival, el 5 de septiembre. Tendrá éxito con los anteriores homenajeados de Deauville, incluidos Natalie Portman y Michelle Williams, así como Michael Douglas.

Desde su regreso de actuación aclamado por la crítica en «The Last Showgirl» el año pasado, Anderson ha estado alineando proyectos con amantes de los reconocidos autores internacionales. Luego será vista en «Rosebush Pruning» de Karim Aïnouz, «Place to Be» de Kornrel Mundruczó, «Alma» de Sally Potter, y «Love no es la respuesta», debut en el artículo de Michael Cera.

Anderson será celebrado por combinar «su trabajo como actriz con un compromiso apasionado con la filantropía y la defensa, dejando una marca duradera en la imaginación cultural», declaró el festival.

Deauville también rendirá homenaje a Kim Novak, la legendaria estrella de «Vértigo». Novak recibe el Premio Honorario el 6 de septiembre durante una ceremonia que será seguida por la proyección del documental de Alexandre O. Philippe «Vértigo de Kim Novak». Muchas de las películas de culto de Novak se proyectarán en el festival como parte del tributo, especialmente «Vértigo» de Alfred Hitchcock y «The Man With The Golden Arm» de Otto Preminger. Novak también será honrado en el Festival de Cine de Venecia.

Kristen Stewart, mientras tanto, asistirá a DeAuville para presentar su debut como el director «Cronología del agua», y el festival le dará «carta blanca» para presentar sus películas favoritas. Stewart también participará en una conversación en un evento organizado con el apoyo de Chanel.

Deauville también ha logrado atraer una serie de películas anticipadas por su alineación de estrenos, incluidos «The History of Sound» de Oliver Hermanus, «The Mastermind» de Kelly Reichardt, «Bugonia» de Kelly Reichardt, «Nouvelle» de Richard Linklater.

Como se anunció anteriormenteDeauville también honrará a la estrella de «Nouvelle Vague» Zoey Deutch con su premio Hollywood Rising Star y organizará una proyección especial del ganador del Gran Premio de Cannes de Joachim Trier «.Valor sentimental. «

El 51 Deauville Festival de Cine Americano Día del 5 al 14 de septiembre. La estrella de «Alpha» Golshifteh Farahani servirá como presidente del jurado.