Pam Bondi y el Departamento de Seguridad Nacional reaccionan al frío abierto de ‘SNL’

Kristi llamaEl Departamento de Seguridad Nacional y Pam Bondi han reaccionado a lo último “Sábado noche en vivo” abierto en frío, que vio tina fey y Amy Poehler parodia al Secretario del DHS y al Fiscal General, respectivamente.

“[Kristi Noem]¿Deberíamos recrear esta imagen en Chicago? Bondi escribió el X Sunday, compartiendo una captura de pantalla del boceto. “¡Me encanta Amy Poehler!”

Mientras Noem permanecía en silencio, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a Entertainment Weekly de la fría apertura, «‘SNL’ tiene toda la razón: ¡el cierre demócrata debe terminar!»

“SNL” última apertura en frío comenzó con Bondi de Poehler defendiendo su controvertida audiencia en el Senado a principios de esta semana, en la que el fiscal general fue interrogado sobre todo, desde los archivos de Epstein hasta su participación en la acusación de James Comey.

«No voy a hablar de mis conversaciones privadas con el presidente», dijo Poehler como Bondi. “No te voy a decir quién se quedó dormido en medio de una frase, o quién siguió llamándome Ivanka mientras le daba palmaditas en el regazo”.

Sobre los archivos de Epstein, Poehler bromeó: «Intenté leer los archivos de Epstein, pero me aburrí mucho. Es muy repetitivo. ‘Triunfa esto, triunfa aquello'». Bostezo.»

Luego, Noem de Fey entró en cuadro, portando un rifle de asalto y con una gorra del DHS.

«Así es, soy yo, Kristi», dijo Noem de Fey. «Escribo mi nombre con ‘I’ porque así es como pensé que se deletreaba».

Noem de Fey luego brindó información detrás de escena sobre cómo recluta personas para ICE. Ella dijo: «¿Cómo los encontré? Publicando anuncios como este: ¿Necesitas un trabajo ahora? Sí. ¿Eres un tipo grande y duro? Sí. ¿Lo suficientemente duro para el ejército o la policía? No. ¿Tomas suplementos que compraste en una gasolinera? Todos los días. ¿Te gusta usar bridas porque las personas en tu vida no te confían las llaves? Lo sabes. Chupa algunos de estos, grandullón. Bienvenido a ICE».

Mira el boceto a continuación.