Palm Oil to RI Jacky Jewelry en enero-agosto 2025

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del diputado de estadísticas de producción, informó M. Habibullah, el valor total exportar En enero-agosto de 2025 llegó a US $ 185.13 mil millones, un 7,72 por ciento interanual (interanual) en comparación con el mismo período del año pasado.

Detalló, el valor de las exportaciones de petróleo y gas en ese período alcanzó los US $ 9.04 mil millones o un 14.14 por ciento, mientras que el valor de las exportaciones no petroleras y de gas aumentó en un 9.15 por ciento que alcanzó los US $ 176.09 mil millones.

Habibullah explicó, basado en el sector, aumentando acumulativamente las exportaciones de petróleo y gas ocurrieron en los sectores de la industria manufacturera y agrícola.

«Con la industria manufacturera, que es el principal impulsor de aumentar las exportaciones de petróleo y gas en el período de enero-agosto 2025, que contribuyó con un 12.26 por ciento», dijo Habibullah en la Conferencia de prensa oficial de estadísticas, miércoles 1 de octubre de 2025.

M. Habibullah, diputado de estadísticas de producción de BPS

También detalló que el mayor aumento en las exportaciones en el sector manufacturero había ocurrido en una serie de productos que ingresaron al grupo.

Entre otros, a saber en productos básicos Aceite de palmaMetal base no de hierro, química básica orgánica procedente de productos agrícolas, bienes joyería y valores, así como semiconductores y otros componentes electrónicos.

Por otro lado, cuando se ve sobre la base del país y el objetivo principal del área de exportación indonesia, la exportación no migas a Porcelana Todavía domina con un valor de US $ 40.44 mil millones. Ese valor se registró un 8.68 por ciento interanual (interanual), en comparación con el mismo período del año anterior.

Mientras tanto, Habibullah continuó, en comparación acumulativamente con el mismo período, en enero-agosto de 2025 exportaciones no petroleras a Estados Unidos de América (Estados Unidos), la ASEAN y la Unión Europea registraron un aumento.

«Aunque se observa que las exportaciones a la India han disminuido en ese período», dijo.