Palguna Cs Vuelve A Ser Socio De MKMK Para El Período 2026

Jacarta – Miembro del Consejo Honorario del Tribunal Constitucional (MKMK) para el período 2025, a saber, I Dewa Gede Palguna, Yuliandri y Ridwan Mansyur regresan oficialmente para servir como miembros del consejo honorario para el período 2026.

Los tres prestaron juramento ante el jefe mk Suhartoyo en el Salón del Edificio I MK, Yakarta, miércoles. La toma de juramento también fue presenciada por hakim otras constituciones, así como funcionarios de la Registraduría y de la Secretaría General del Tribunal Constitucional.

Suhartoyo en su discurso explicó que la extensión del mandato de Palguna, Yuliandri y Ridwan Mansyur se basó en una decisión conjunta de nueve jueces constitucionales en la reunión de deliberación de jueces (RPH).

«Si se les pregunta, parece que han elegido no extenderlo más, pero debido al acuerdo de los nobles jueces en la sala RPH, todavía eligieron a los tres caballeros, por lo que no había otra opción para extender su asignación como MKMK», dijo.

Esta inauguración es la tercera vez para Palguna, Yuliandri y Ridwan Mansyur. Anteriormente también desempeñaron las mismas funciones en los períodos 2024 y 2025. En cuanto al periodo 2026, los tres fungieron del 7 de enero al 31 de diciembre.

Palguna es miembro del MKMK del elemento de figura comunitaria, Yuliandri del elemento académico con experiencia en el campo del derecho, mientras que Ridwan Mansyur es del elemento de juez constitucional.

Suhartoyo dijo además que las tareas de los miembros del MKMK en el futuro serán cada vez más difíciles a medida que aumente el número de solicitudes presentadas al MK. Según él, a la solicitud presentada le siguieron problemas con el carácter diverso de los solicitantes.

«Así que eso es lo que hay que anticipar», afirmó el presidente del Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, en su reunión después de prestar juramento, Palguna explicó el proceso de ampliación de su mandato como miembro del MKMK.

«Si se me permite revelar un poco, cuando nos contactaron para que se ampliara, había una condición que propuse que no se podía rechazar, es decir, que ninguno de nosotros tres sería reemplazado, ni el equipo de trabajo tampoco», dijo Palguna.

«Si se cumplen estas condiciones, lo haremos, porque en la situación actual es difícil organizar un trabajo en equipo sólido. No sólo necesitamos solidez laboral, sino también, sobre todo, mental», añadió.