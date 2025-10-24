Palghar: Mujer pierde bebé durante el parto, la familia alega que no hay ningún médico presente







Una familia del distrito Palghar de Maharashtra ha denunciado que una mujer de 25 años perdió a su bebé durante el parto en un hospital gubernamental debido a la ausencia de un médico durante varias horas. Las autoridades del hospital, sin embargo, han negado cualquier negligencia.

Según el marido de la madre, ella ingresó en el Hospital Rural de Mokhada la mañana del 22 de octubre para dar a luz. Afirmó que ningún médico estuvo disponible durante casi 12 horas y que sólo una enfermera estuvo de guardia durante el período crítico. La familia alegó que la falta de atención médica oportuna provocó la muerte del recién nacido durante el parto.

Según la agencia de noticias PTI, la familia afirmó además que el hospital remitió posteriormente a la mujer tribal y a su bebé fallecido al Centro de Salud Primaria de Khodala.

En respuesta a las acusaciones, el Dr. Bhausaheb Chattar, director médico de Taluka, rechazó las acusaciones de negligencia. Dijo que un médico estaba de guardia pero que había estado atendiendo un caso de emergencia por mordedura de serpiente en el momento del parto.

«Cuando el bebé no lloró inmediatamente después del nacimiento, el médico corrió a la sala pero encontró que el bebé no respondía», dijo el Dr. Chattar a PTI.

Citando hallazgos preliminares, agregó que el bebé pudo haber padecido una condición congénita y sostuvo que no hubo negligencia por parte del equipo médico. También afirmó que el hospital contaba con suficiente personal de respaldo en ese momento.

Fuentes de PTI dijeron que el médico había estado en disputas con la policía y el departamento de salud durante meses.

Satara: la nota de suicidio de una doctora nombra a dos policías por agresión y acoso sexual

En otro incidente trágico, el suicidio de una doctora del hospital subdistrito de Phaltan en Satara dio un giro impactante después de que se reveló que había escrito el motivo de su muerte en su mano. Según se informa, la nota contenía graves acusaciones de agresión sexual y acoso mental contra dos agentes de policía, lo que provocó conmociones en la zona de Phaltan y en el departamento de policía del distrito.

Según los informes, el médico acusó al inspector de policía Gopal Badne de agredirla sexualmente cuatro veces y al agente de policía Prashant Bankar de someterla a un acoso mental continuo. La revelación ha provocado indignación tanto en la policía como en los departamentos de salud.

Las fuentes dijeron que el médico había estado involucrado en disputas tanto con la policía como con el departamento de salud durante varios meses. El conflicto comenzó tras un desacuerdo sobre un reconocimiento médico, que desencadenó una investigación interna en su contra. Durante este tiempo, también presentó una queja por escrito a sus superiores afirmando: «Me están tratando injustamente. Me suicidaré».

(Con entradas PTI)





