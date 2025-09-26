Palestina quiere ser miembro de BRICS

Yakarta, Viva – Palestina ha presentado una solicitud de membresía completa BricsPero no ha recibido una respuesta, y planea continuar participando como invitado, dijo el embajador palestino en Rusia, Abdel Hafiz Nofal, a Ria Novosti, el viernes.

«Hemos presentado una solicitud, pero, como saben, Palestina tiene ciertas condiciones. Estoy seguro de que Palestina participará en esta asociación como invitado hasta que los requisitos permitan que se convierta en un miembro de pleno derecho. No hemos recibido una respuesta», dijo el embajador.

El presidente Prabowo junto con varios jefes de estado asistieron a la cumbre BRICS 2025

BRICS es una asociación interestatal formada en 2006. Iniciado por Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, el grupo recibió pleno membresía de Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos en 2024.

Indonesia se convirtió en miembro de pleno derecho de BRICS en 2025. (Ant)

