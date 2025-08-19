Palestina la forma de un comité constitucional de transición a un país completo

PalestinaVIVA – El presidente palestino, Mahmoud Abbas, emitió el lunes un decreto para formar un comité constituyente constitución mientras que la transición de la autoridad palestina se convierte en nación lleno.

La medida fue parte de la preparación de las próximas elecciones generales y antes de la Conferencia Internacional de Paz programada para tener lugar en septiembre.

El decreto estableció el comité como una referencia legal en la preparación de la constitución temporal en línea con la Declaración de Independencia de 1988, el derecho internacional, la resolución de la ONU, la Convención de Derechos Humanos y el Acuerdo relacionado, informó la Agencia Palestina de Noticias WAFA.

Abbas también nombró a 17 miembros del comité dirigidos por los asesores legales palestinos Mohammad al-Haj Qassem. Consisten en expertos políticos, sociales y legales, con especial atención al papel de la sociedad civil y la representación de género.

El Subcomité Técnico se formará para manejar campos especiales, y se hará una plataforma en línea para capturar la opinión pública.

«Esta constitución temporal será la base de un sistema democrático de gobierno basado en el estado de derecho, la separación del poder, la protección de los derechos públicos y la libertad, y la transferencia del poder pacíficamente», escribió Wafa.

El decreto apareció en medio de los esfuerzos internacionales para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, que todavía era el objetivo del brutal ataque de Israel desde 2023.

La Asamblea General de la ONU está programada para reunirse en septiembre. Varios países, incluidos Francia, Gran Bretaña, Australia y Canadá, declararon planes para reconocer al estado palestino en la audiencia.

Francia y otros 14 países occidentales han pedido el reconocimiento de Palestina al tiempo que fomentan el logro de un alto el fuego en Gaza.

En la actualidad, la autoridad palestina todavía se basa en la ley básica que establece un sistema democrático multipartidista. El artículo 115 permite que la ley permanezca vigente durante el período de transición hasta que se apruebe la nueva constitución. (Hormiga)