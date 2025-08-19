Jacir anualDrama «Palestina 36 «, que reconstruye la revuelta palestina contra el dominio colonial británico en 1936, ha sido elegido como la entrada oficial de Palestina para Palestina para el Oscar‘Carrera internacional de largometrajes.

La selección de la película oportuna, que pronto se estrenará en el Festival de Cine de Toronto, fue realizada por un comité independiente de profesionales de cine palestinos y confirmado por el Ministerio de Cultura Palestina.

«Palestina 36» sigue a un joven llamado Yusuf que queda atrapado en la agitación política a medida que las tensiones aumentan en Jerusalén y su aldea en medio de las represiones británicos provocadas por la llegada de inmigrantes judíos que escapan del antisemitismo en Europa. La épica de los botones calientes presenta un elenco de alto perfil que comprende Jeremy Irons como comisionado colonial, Hiam Abbas («Sucesión»), Liam Cunningham y Saleh Bakri («El maestro»).

Cuando estalló la Guerra de Israel-Hamas el 7 de octubre de 2023, Jacir, palestino, estaba a solo una semana de comenzar la fotografía principal en «Palestina 36» en Belén. La producción se suspendió y posteriormente comenzó en Jordania antes de regresar para disparar adicionales en Palestina.

Las películas MK2 de Francia y el número de suerte están manejando las ventas internacionales. Mad Solutions tiene derechos de la región Mena.

«Palestine 36» es producido por Ossama Bawardi y Azzam Fakhriddin para Filistine Films. Las compañías de producción adicionales a bordo incluyen medios autónomos y de Corniche del Reino Unido, MK Productions de Francia y Snowglobe de Dinamarca.

El Doha Film Institute y Katara Studios también se encuentran entre los patrocinadores de la epopeya de Jacir junto con BBC Film y BFI, Watermelon ‘Red Sea Fund, Roya Media Group, Metafora Productions, Cocoon Films, TRT, Jordan Film Fund, Koala VFX, The Danish Film Institute, Film I Väst, Sørfond, CNC – Ayema Au Au Moneda Moneda MondaM Ile-de-France.

«Palestine 36» es la 18a sumisión palestina del Oscar, y el cuarto dirigido por Jacir después de «Wajib» en 2018, «When I Sea You» en 2013 y «Salt of This Sea» en 2009.

Hasta ahora, Palestina ha recibido dos nominaciones en la categoría, ambas para películas dirigidas por Hany Abu-Assad: «Paradise Now» en 2006 y «Omar» en 2014.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.