Palacio revisa la propuesta para el desarrollo de un internado islámico utilizando la APBN

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi abre tu voz sobre propuestas de construcción y reparación de edificios internado islámico (ponpes) utiliza el presupuesto de ingresos y gastos del estado (Presupuesto público).

Esta propuesta surgió tras la tragedia del derrumbe del edificio Internado islámico Al KhozinySidoarjo, Java Oriental, en el que murieron decenas de estudiantes.

«Sí, después del incidente de ayer surgieron varias ideas. Una de ellas es si es posible que el desarrollo del internado islámico provenga de la financiación estatal», dijo Prasetyo a los periodistas en Kertanegara, en el sur de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Sin embargo, dijo Prasetyo, el gobierno todavía está estudiando la propuesta de utilizar la APBN para el desarrollo y mejora de los internados islámicos.

«Pero actualmente estamos estudiando todo, porque está relacionado con la cuestión de los números, también está relacionado con la cuestión del desarrollo, si los internados islámicos que existen actualmente serán la prioridad o si en el futuro, por ejemplo, se construirán nuevos internados, estamos tratando de estudiar eso», dijo.

Prasetyo continuó: El presidente indonesio, Prabowo Subianto, prestó atención a la tragedia en el internado islámico Al Khoziny. Prabowo, dijo, también pidió a su personal que llevara a cabo inmediatamente la recopilación de datos y controles de campo en los internados islámicos que se consideraban vulnerables y antiguos.

«Lo importante es que después del incidente de ayer, el Presidente nos ordenó a todos volver a realizar una recopilación de datos mediante un inventario, especialmente en cuestiones de seguridad, esto debe ser una máxima prioridad», dijo.

«Por lo tanto, se ha pedido al Ministerio de Obras Públicas que lleve a cabo controles de campo en cada internado islámico para garantizar que los desarrollos físicos sean realmente seguros. Para que incidentes como el de ayer no vuelvan a ocurrir», concluyó Prasetyo.

Anteriormente se informó que el Ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo, reveló que el gobierno reconstruiría el edificio del internado islámico Al Khoziny (Ponpes) que se derrumbó el 29 de septiembre de 2025.



El equipo SAR evacua a las víctimas de la sala de oración del internado islámico Al Khoziny que se derrumbó el lunes (29/9)

Dody explicó que la construcción del edificio utilizaría fondos del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN).

Aunque el presupuesto para la construcción de instituciones religiosas está a cargo del Ministerio de Religión, el incidente del colapso del edificio del internado islámico Al Khoziny es una emergencia nacional.

Por lo tanto, dijo Dody, el Ministerio de Obras Públicas intervendrá directamente para llevar a cabo el desarrollo.