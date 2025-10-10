Palacio revela razones por las que no se ha anunciado el comité de reforma policial esta semana

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi habló sobre la alineación que aún no se ha anunciado Comité de reforma policial. De hecho, inicialmente el comité sería anunciado directamente por el presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto esta semana.

«Así que es así, en realidad se iba a anunciar esta semana», dijo Prasetyo a los periodistas en el Hotel Bidakara, en el sur de Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Sin embargo, dijo, hay varios miembros que no podrán asistir si se anuncia el Comité Nacional de Reforma de la Policía esta semana.

También confirmó que no hay obstáculos detrás del plan de anuncio del Comité Nacional de Reforma de la Policía. Este comité está esperando que Prabowo lo anuncie.

«Sólo falta que se anuncie. Mientras tanto (los nueve miembros)», explicó.

Como se informó anteriormente, el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que el Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunciaría e inauguraría el Comité de Reforma de la Policía Nacional la próxima semana.

«La próxima semana. Sí, el Presidente anunciará e inaugurará», dijo Prasetyo a los periodistas en la zona de Monas, en el centro de Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó si el Comité Nacional de Reforma de la Policía que anunciaría Prabowo estaría formado por 9 personas, Prasetyo no dio una respuesta clara.

Tampoco proporcionó ninguna filtración sobre quiénes serían las figuras en las filas del Comité Nacional de Reforma de la Policía.

«Bueno, ¿cómo es que ya lo sabes? ¿Recibiste la filtración? Está bien, gracias. Rezamos para que nuestro TNI se fortalezca», concluyó Prasetyo.