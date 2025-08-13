Palacio respeta a los manifestantes sobre el pati regente Pati Sudewo

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) RI, Praseteto Hadi respondió a una demostración relacionada con la insistencia RegenteSudewo renunció a su posición. Le recordó a todas las partes que se abstuvieran.

Porque, afirmó haber coordinado con partes relacionadas en cuestiones de política tomadas por el regente Pati.



Pati Regent Sudewo se reunió con los manifestantes el 13 de agosto de 2025

«El primero es, por supuesto, de nosotros gobierno El Centro, especialmente yo, yo fue desde el surgimiento de la dinámica en la regencia de Pati. Continuamos coordinando con partes relacionadas y hoy también monitoreamos que hay manifestaciones en PATI con respecto a los problemas de política tomados por el Regente Pati «, dijo Praseteto Hadi a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Prasetyo le pidió a todas las partes que se detuvieran. Dijo que se había comunicado directamente con el Regente Pati, Sudewo y el Gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi.

«Bueno, por supuesto, primero, ya que el gobierno central presta atención y les pidemos a todas las partes que también se abstengan. El Sr. Regent también personalmente también nos comunicamos. Luego, también monitoreo, continúo comunicándonos con el gobernador de Java Central, con suerte podamos encontrar la mejor salida», dijo Praseteto.

Por otro lado, el Palacio del Estado respeta la demostración realizada por la comunidad Pati en términos de la acusación del Regente Pati, Sudewo. Además, los derechos del cuestionario utilizados por el Pati Regency DPRD

«Que también respetamos todas las manifestaciones realizadas por la comunidad Pati, luego también monitoreamos que el DPRD de Pati Regency también usó sus derechos, a saber, todos los procesos que respetamos», concluyó.



La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

También respondió a las noticias que decían que había muertes debido a disturbios en la manifestación. Pras pidió que las noticias se aclararan de antemano para que la información que aún era confusa no se extendiera al público.

«Necesitamos aclarar nuevamente para que no haya confusión. También continuamos solicitando informes de partes relacionadas con respecto a la verdad de la información, y lo que obtenemos hace algún tiempo aún no ha encontrado, o no se ha informado nada de la muerte», dijo.