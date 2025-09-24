Palacio promete manejar casos de envenenamiento de MBG en West Bandung

Yakarta, Viva – Viceministro Ministro de Estado (Wamensesneg) de la República de Indonesia, Juri Ardianto prometió que el gobierno manejaría inmediatamente el caso envenenamiento comida West Bandung. Los cientos de estudiantes fueron envenenados después de comer un menú nutricional gratuito (Mbg).

Leer también: 65 estudiantes de SMKN 1 CIHAMPELAS WEST BANDUNG ENBEEING MBG, incautaciones naturales a la escasez



El jurado explicó que el gobierno había tomado medidas rápidas para superar el problema del envenenamiento.

«Por supuesto, todo lo que sucede con respecto a la envenenamiento, o tal vez. Hay otros problemas que no encajan en la implementación de este MBG se convierten en algo que no se espera. Y el gobierno ha tomado medidas rápidas para superar este problema», dijo el jurado a los periodistas en el complejo Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: Jefe de BGN sobre el envenenamiento de MBG en West Bandung, dijo que la nueva cocción de SPPG ‘Good Good’





West Bandung Regent, Ritchie Ismail revisó víctimas de envenenamiento de MBG

El jurado asegura que el programa MBG continúe con mejoras rápidas y precisas. Porque, MBG es un programa de iniciación del presidente indonesio Prabowo Subianto, quien se cree que puede beneficiar a todos los niños en el país.

Leer también: Alegaciones de estudiantes en el envenenamiento de Yakarta MBG, Pramono eligió mucho rezar



«Lo importante es que guardemos este buen programa porque nuestro programa es necesario por nuestros hijos, por nuestra sociedad. Para que no debe haber desmoralización en este programa debido a estos casos», dijo.

El jurado también aseguró que el gobierno escuchara las aspiraciones de la gente con respecto a la insistencia de la suspensión temporal del programa MBG. Sin embargo, dijo que la decisión de detener o evaluar el programa totalmente se consideraría cuidadosamente.

«Por supuesto, este será un buen aporte para el gobierno. Pero hasta el día de hoy, MBG continuará y los problemas que ocurren pronto serán superados, evaluados, buscados para que, como el presidente dijo que el MBG realmente se convierte en un programa que realmente necesita los niños», explicó.

Es conocido, el regente de West Bandung, Ritchie Ismail estableció un caso de envenenamiento masivo de alimentación nutricional gratuita (MBG) en la aldea de Sirnagalih, el distrito de Cipongkor, West Bandung Regency (KBB), como un evento extraordinario (KLB), en línea con el aumento en el número en el número en el número víctima.

Según los datos de la Oficina de Salud, el martes 23 de septiembre de 2025, el número de víctimas regresó y había llegado a 364 estudiantes de varios niveles de educación.

«El proceso de investigación está en marcha, y hoy el gobierno de West Bandung Regency acelera la determinación del estado de eventos extraordinarios (KLB) para que los pasos de manejo médico y de prevención puedan ser más rápidas», dijo el martes el West Bandung Regent, Ritchie Ismail, a los periodistas.

Jeje, su saludo, expresó su preocupación por los eventos que resultaron en que cientos de estudiantes se convirtieron en víctimas debido al envenenamiento de MBG.

«También estoy preocupado y transmitir oraciones y apoyo para todos los estudiantes y familias que se ven afectados. La seguridad y la salud de los estudiantes son nuestra máxima prioridad», dijo.

Jeje explicó que la mayoría de las víctimas experimentaron síntomas leves a moderados. Sin embargo, cientos de estudiantes aún deben recibir cuidados intensivos en puestos y hospitales. «El mejor tratamiento para los estudiantes es el enfoque principal», dijo.



Caso de envenenamiento de MBG en SMKN 1 Cihampelas West Bandung

Además, dijo Jeje, el gobierno de West Bandung Regency junto con las agencias relacionadas ahora están llevando a cabo una investigación exhaustiva de la cocina MBG en Cipongkor. El examen incluye aspectos de licencia, certificación, estándares de procesamiento de alimentos.

Mientras Jeje enfatizó que las acusaciones temporales surgieron del testimonio de estudiantes y maestros que mencionaron que algunos de los alimentos olían desagradables y viscosos para que no fuera adecuado para el consumo.