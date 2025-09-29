Palacio pidiendo a la oficina de prensa que encuentre la mejor salida conjunta sobre la revocación de la identificación de la prensa del periodista de CNN Indonesia

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado, Praseteto Hadi, ha transmitido a la Oficina Perse Secretaría presidencial para encontrar una salida relacionada con la decisión de revocar la tarjeta de identidad de la prensa para la cobertura en el palacio periodista CNN Indonesia el sábado 27 de septiembre de 2025.

La declaración de Pras, su apodo, estaba relacionada con la revocación de la tarjeta de identidad del periodista de CNN indonesio llamada Diana Valencia, quien supuestamente hizo preguntas fuera del contexto cuando el presidente Prabowo Subianto regresó de una visita estatal en Halim Perdanakusuma Lanud de la Fuerza Aérea, Jakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

«Sí, estamos buscando la mejor salida. Así que mañana hemos transmitido a la Oficina de Prensa para tratar de ser comunicados y encontrar la mejor solución. Construimos la comunicación juntos», dijo Pras después de asistir a una reunión dirigida por el presidente Prabowo Subianto en la residencia de Kertanegara, South Yakarta, Sunday Night.

Pras explicó que su partido junto con la Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial construiría comunicación y encontraría la mejor solución con CNN Indonesia.

El plan, una reunión entre La Oficina de Prensa de Indonesia y CNN tendrán lugar el lunes 29 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó más sobre la atención del presidente Prabowo, Pras enfatizó que el incidente era bastante conocido por él.

En la ocasión anterior por separado, el editor jefe de CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, en una declaración de la compañía en Yakarta, confirmó hoy la revocación de la tarjeta de identidad de Palace Press en nombre de la periodista Diana Valencia.

Según Titin, el incidente tuvo lugar el sábado 27 de septiembre alrededor de las 19:15 WIB, cuando una Oficina de Press, Medios e Información (BPMI) de la Secretaría Presidencial (BPMI) tomaron la identificación de la prensa directamente en la oficina de CNN Indonesia.

Titin dijo que su partido estaba sorprendido por la acción y cuestionó la base para la revocación de la identificación de la prensa sin una explicación oficial.

CNN Indonesia ha enviado una carta a BPMI y al Ministro de Estado para solicitar una aclaración de la decisión. «Ciertamente cuestionamos las razones de la revocación de la identificación de la prensa», dijo en el comunicado.

Afirmó que la pregunta hecha por Diana Valencia al presidente Prabowo con respecto al programa MBG era contextual y una preocupación pública.

CNN Indonesia estaba programado para celebrar una reunión con BPMI el lunes (29/9) por la mañana para hacer un seguimiento de la carta de solicitud de aclaración. (Hormiga)