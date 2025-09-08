Palacio niega a Budi Gunawan golpeado por la reorganización de la demostración de Gegara

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (MenseNeg), Prasetto Hadi negó que remodelación Budi Gunawan Desde el cargo de coordinar el Ministro de Asuntos Políticos y de Seguridad (Polkam), el impacto de las manifestaciones caóticas hace algún tiempo.

Dijo que no había nada específico relacionado con Demostración Para hacer el presidente Prabowo re «Budi Gunawan.

«Entonces no hay nada debido a algo muy específico», dijo Praseteto Hadi después de la inauguración del nuevo ministro y el ministro de reemplazo en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Praseteto declaró que la reorganización del ministro era parte de la evaluación general del presidente.

«Todo esto es parte de la evaluación a fondo», explicó.

Mientras tanto, Praseteto Hadi dijo que el presidente Prabowo aún no había señalado la cifra Menko Polkam el nuevo.

«Con respecto a la posición del Ministro Coordinador de Política y Seguridad, por el momento, el Presidente aún no ha demostrado a quién se le asigna para convertirse en el Ministro Coordinador de Política y Seguridad», dijo.

Prasetyo enfatizó, por el momento, el presidente Prabowo designará a AD interino para servir como ministro de Coordinación de Política y Seguridad.