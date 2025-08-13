Palacio Llame a la Invitación de Aniversario de la República de Indonesia a Megawati a Jokowi en el proceso de finalización

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi dijo que invitación La conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia para el ex presidente indonesio está en proceso de finalización.

La invitación se enviará a Megawati soekarnoputriSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) a Joko Widodo (Brillo).

Prasetyo enfatizó que el Palacio del Estado estaba recapitulando la lista de invitados estatales que estarían presentes en la ceremonia del 17 de agosto en el Palacio de Merdeka.

«Hoy se está recapitulando. Cuando sea hora de anunciarse, espere la fecha de su obra. Dios, esperamos que sea, el presidente Megawati, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono y también el presidente Joko Widodo están dispuestos a asistir», dijo Praseto, a los Reporters en el complejo Presidencial Palace, Jakarta, el miércoles de 1325.

El político de Gerindra agregó la certeza de la lista de invitados estatales, incluidos los ex presidentes, se anunciará que se acercará al día de la ceremonia independencia.

Él consideró que su presencia sería una parte importante de la unión y la unidad en el impulso de la conmemoración de los días históricos de las ocho décadas de independencia indonesia.

Anteriormente, Prasetyo Hadi confirmó que un total de 16 mil invitados asistirían al 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka, Yakarta, el 17 de agosto. Está previsto que en cada sesión, por la mañana y por la noche, cada una será atendida por 8,000 invitaciones.

La atmósfera del entrenamiento de Paskibraka y el oficial de la Ceremonia del 80 aniversario en el Palacio de Merdeka Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«En esta ocasión, también somos tan personales y representan al comité que se disculpa si de hecho debido a lugares limitados, muchas personas están realmente entusiasmadas por querer estar presentes. Pero nuevamente debido a lugares limitados, no pueden ser acomodadas», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025.

Con respecto a la ropa mientras asistía a una serie de eventos en el Palacio, explicó que se esperaba que los invitados oficiales invitados usaran ropa tradicional como el año anterior. En cuanto al regalo público en general, el palacio no requiere que la comunidad use cierta ropa.

«Lo importante es el entusiasmo. Los matices si realmente en casa tienen ropa roja, hay una sensación roja y blanca, por favor úsalo, gracias a Dios», dijo.