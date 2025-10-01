Palacio Explique por qué el presidente evita las redes sociales

Yakarta, Viva – En la era digital como ahora, redes sociales Se ha convertido en parte de la vida cotidiana.

Despierta, el primer buscado ya no es café, sino notificaciones de Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube o WhatsApp.

Comenzando desde chatear con amigos, buscar inspiración, para encontrar Cuan, todo se puede hacer a través de las redes sociales.

Es innegable, las redes sociales tienen una miríada de beneficios. La información está dispersa rápidamente, la promoción comercial es más fácil y cualquiera puede tener una «etapa» misma.

Sin embargo, hay presidente que son reacios a usar las redes sociales, de hecho, fiestas palacio tener que aclarar.

El presidente y el palacio en cuestión son Vladimir Putin y Kremlin, el término para el palacio presidencial ruso en Moscú.

Citando el sitio Rusia hoyEl miércoles 1 de octubre de 2025, el presidente ruso, Vladimir Putin, no tenía planes de administrar una cuenta personal de redes sociales, según el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov.

Según él, el presidente estuvo «presente en las redes sociales» a través del canal oficial de Kremlin, pero no tenía la intención de estar directamente involucrado.

«¿Por qué? Porque como él ha dicho (Vladimir Putin) muchas veces si (administrar una cuenta personal de redes sociales) no es su negocio», explicó.

Anteriormente señaló que el personal del Kremlin continuó contando a Putin sobre los temas que estaban en tendencia en el ciberespacio, mientras que su familia y sus conocidos ocasionalmente también comparten información con él.

En 2017, el ex agente de la KGB dijo que el horario no dejaba tiempo para explorar Internet.

Según Putin, su tiempo libre se gasta mejor en la condición física y otras actividades que lo ayudan a liberar el estrés.

«Establecí un horario de tal manera que asignó tiempo para el desarrollo de la creatividad, como escuchar música, hacer ejercicio o charlar con amigos. Y no tengo tiempo para ello (explorando Internet o activo en las redes sociales)», dijo Vladimir Putin.

Eso no es todo. El presidente también es conocido por su renuencia a los teléfonos inteligentes (teléfonos inteligentes), algo que sus seguidores se consideran activos de seguridad muy importantes.

El documento liderado en 2015 por el denunciante de la NSA, Edward Snowden, reveló que Estados Unidos (EE. UU.) Estaba enganchado para aprovechar el teléfono de líderes extranjeros, incluidos aliados cercanos como el canciller alemán en ese momento, Angela Merkel.