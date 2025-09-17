Palacio explique la razón por la cual Prabowo forma el Comité de Reforma de la Policía

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi Abra la voz sobre los motivos de la formación Comité de reforma policial por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Leer también: El Ministro de Estado Secretario revela las diferencias de PCO y la Agencia de Comunicación del Gobierno.



Prabowo, dijo, formó el comité en aras de la mejora general y la evaluación de la institución Polri.

La formación del Comité de Reforma de la Policía también dijo que Prasetto como una forma de preocupación del presidente Prabowo por la institución de la Policía Nacional.

Leer también: El historial de Djamari Chaniago, General retirado, que ahora es el Ministro Coordinador de Política y Seguridad, Budi Gunawan



«Por supuesto, todos amamos a la institución policial, pero, por supuesto, hay algunas cosas que podrían necesitar mejorarse, evaluar y que es común para todas las instituciones», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Explicó que Prabowo estaba determinando actualmente la cifra del presidente y miembro del Comité de Reforma de la Policía. Prasetyo se aseguró de que varias partes participarían en el comité de reforma policial.

Leer también: El palacio evaluará el puesto del comisionado Angga Raka Prabowo



«Todavía no, el presidente no ha sido nombrado, acaba de compilarse a sus miembros. Muchos», dijo.

Prasetyo dijo que más tarde, el equipo del Comité de Reforma de la Policía también se anunciaría al público después de que se formara oficialmente. Dijo que el equipo a la última vez comenzaría a trabajar esta semana.

«Espera, si Dios quiere, esta semana. Ser compilado, está siendo preparado (decreto presidencial)», concluyó Prasetyo.