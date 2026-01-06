Palacio explica las razones por las que Prabowo estuvo ausente de los presidentes de los partidos políticos en su retiro: quiere una coalición sólida

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi explicó las razones por las que el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto estuvo ausente de las presidencias generales de los partidos políticos (partido político) durante el retiro del Gabinete Rojo y Blanco en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Prasetyo dijo que esto se hizo para estar seguro. coalición su gobierno se mantuvo sólido.

«Eso es parte de lo que quiere para todos nosotros, parte de la Coalición Roja y Blanca que consiste en una combinación de partidos políticos, tanto los que tienen escaños en el parlamento como los que no tienen escaños en el parlamento», dijo Prasetyo a los periodistas el miércoles 7 de enero de 2026.

«Queremos demostrar que debemos ser una coalición sólida», continuó.

Prasetyo explicó que se necesita unidad y una cooperación sólida para construir un país. De esa manera, cree que los programas gubernamentales funcionarán bien y cumplirán los objetivos.

«Porque se necesita unidad, se necesita cooperación para poder lograr todos los programas que ha lanzado el gobierno», explicó Prasetyo.

Anteriormente se informó que el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, bromeó con el presidente general del Partido Despertar Nacional (PKB) Muhaimin Iskandar o Cak Imin en el retiro para ministros y viceministros en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Inicialmente, Prabowo pronunció una sesión informativa como apertura del retiro. Antes de pasar a la naturaleza más cerrada de la discusión, Prabowo pidió al equipo de medios que abandonaran la sala.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró un retiro en Hambalang, Bogor. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Hermanos, tenemos mucho que revisar, pero creo que nuestros amigos de los medios deberían tomarse un descanso para la próxima sesión informativa», dijo Prabowo.

Prabowo pidió entonces la aprobación de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco para que sus directivas pudieran transmitirse directamente a puerta cerrada.

«¿Cómo? ¿De acuerdo?» -Preguntó Prabowo.

«De acuerdo», respondieron los ministros.

«¿Por qué no te entusiasma estar de acuerdo? ¿Estás de acuerdo?» -Preguntó Prabowo.

«¡Aceptar!» dijeron las filas.

Luego, Prabowo pasó a discutir cuestiones de coalición. Confirmó si la coalición gubernamental se mantiene fuerte.

«Pero nuestra coalición es fuerte aquí, ¿verdad? Todos los líderes del partido están aquí, ¿verdad?» Dijo Prabowo.

Luego buscó al presidente general del PKB, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin. Bromeó diciendo que es necesario seguir vigilando al PKB.