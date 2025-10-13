Palacio explica las razones por las que Arief Prasetyo fue destituido como jefe de Bapanas

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario) Prasetyo Hadi abre tu voz sobre la eliminación Arief Prasetyo desde el cargo de Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas).

Prasetyo explicó que la función de Bapanas siempre ha estado en el Ministerio de Agricultura (Kementan). Entonces, posición la cabeza de la espalda luego llevado a cabo por Ministro de Agricultura.

«En realidad, la función de la agencia de alimentos solía estar en el Ministerio de Agricultura y como Mas Arief quería que nos asignaran a otro lugar, entonces esa función la desempeñaba directamente el Ministro de Agricultura», dijo Prasetyo a los periodistas en Kertanegara IV, al sur de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Prasetyo explicó que, durante mucho tiempo, la coordinación entre Bapanas y el Ministerio de Agricultura había sido armoniosa.

«El Ministro de Agricultura y Bapanas siempre van de la mano», afirmó.

Como se informó anteriormente, el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto destituyó a Arief Prasetyo Adi del cargo de Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas).



El presidente Prabowo Subianto dirige la ceremonia del Día de la Santidad de Pancasila 2025

Así se establece en el Decreto Presidencial (Keppres) 116/P de 2025 sobre la destitución y nombramiento del jefe de la Agencia Nacional de Alimentos. Prabowo también firmó esta decisión el 9 de octubre de 2025.

Citado en la copia del viernes 10 de octubre de 2025, este cambio en la alta dirección se llevó a cabo para aumentar la eficacia en el desempeño de las funciones gubernamentales. Por lo que es necesario destituir al Jefe de Bapanas que fue designado por Decreto Presidencial Número 7/M de 2022, y nombrar un sustituto.

«Que con base en lo dispuesto en el artículo 41 párrafo (1) del Reglamento Presidencial Número 66 de 2021, el Jefe es nombrado y destituido por el Presidente», se cita en el reglamento.

En este Decreto Presidencial, Prabowo despidió respetuosamente a Arief del puesto de Jefe de Bapanas. Prabowo evaluó que Arief había servido al país.

«Despedir respetuosamente a Arief Prasetyo Adi como jefe de la Agencia Nacional de Alimentos, acompañado de un agradecimiento por su dedicación y servicios mientras ocupó ese cargo», escribió.

Luego, el Jefe de Estado nombró al Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman como Jefe de Bapanas. Automáticamente, el Ministro de Agricultura Amran recibe derechos financieros y otras facilidades de conformidad con las disposiciones legales.