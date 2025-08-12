Palacio de la Ley 16 mil invitados para asistir al 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) RI, Praseteto Hadi confirmó un total de 16 mil invitados invitación asistirá al 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en Palacio Merdeka, Yakarta el 17 de agosto. Se planea que en cada sesión, por la mañana y la noche, a cada uno asistirá 8,000 invitaciones.

«En esta ocasión, también somos tan personales y representan al comité que se disculpa si de hecho debido a lugares limitados, muchas personas están realmente entusiasmadas por querer estar presentes. Pero nuevamente debido a lugares limitados, no pueden ser acomodadas», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el martes 12 de agosto de 2025.

Con respecto a la ropa mientras asistía a una serie de eventos en el Palacio, explicó que se esperaba que los invitados oficiales invitados usaran ropa tradicional como el año anterior. En cuanto al regalo público en general, el palacio no requiere que la comunidad use cierta ropa.

«Lo importante es el entusiasmo. Los matices si realmente en casa tienen ropa roja, hay una sensación roja y blanca, por favor úsalo, gracias a Dios», dijo.

En el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio, Prasetyo reveló que varios artistas de elementos de la sociedad, agencias, al grupo de artes participaron. Según el Ministro de PRAS, aportes e ideas para animar el evento en el Palacio, no unos pocos y continúan surgiendo.

«Hay tantos, porque de hecho las aportes o ideas también son dinámicas, sí. Por lo tanto, hay quienes luego proponen agregar esto. Y para nosotros el comité, siempre que pueda acomodarse, no interfiere con los eventos principales, el evento principal, no hay problema. Porque después de todo el entusiasmo todo quiere participar», dijo.