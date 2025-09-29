Palacio de Cutting Id Press Press CNN Periodista Indonesia, Tere Liye: Bienvenido al nuevo pedido

Yakarta, Viva – La Oficina de Press, Medios e Información (BPMI) de la Secretaría Presidencial revocó la tarjeta de identidad de identidad del Palacio periodista CNN IndonesiaDiana Valencia. Esta información fue entregada por Diana a través del periodista del Palacio del Grupo Whatsapp el sábado 27 de septiembre de 2025.

Leer también: Los estudiantes desenfrenados de envenenamiento masivo de MBG, DPR: Incluso una víctima se ha convertido en una alarma



Escribió que la revocación de la tarjeta se llevó a cabo porque se le consideraba preguntar fuera del contexto del evento. Diana al mismo tiempo se despidió y renunció al grupo.

El editor en jefe de CNN Indonesia, Titin Rosmasari, confirmó el incidente. Dijo que un personal de BPMI llegó directamente a la oficina de televisión de CNN Indonesia en el capitán de Jalan P. Tenderan, Yakarta, el sábado por la noche a las 19.15 WIB, para tomar la identificación de la prensa en nombre de Diana.

Leer también: Recopilar ministros en Kertanegara, Prabowo discutió la evaluación del programa MBG



«Es cierto que ha habido una revocación de la identificación de Palace Press en nombre de Diana Valencia», dijo Titin en una declaración escrita citada CNN IndonesiaDomingo 28 de septiembre de 2025.

CNN Indonesia luego envió una carta oficial a BPMI y a la Secretaría del Ministerio de Estado para solicitar aclaraciones sobre los motivos de la revocación. Titin afirmó, la pregunta que Diana le hizo al presidente Prabowo Subianto sobre el caso de envenenamiento en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) es contextual, relevante y muy importante para el público.

Leer también: El programa MBG en SMAN 1 Kedungwaru se detuvo unilateralmente, las operaciones de SPPG se cerraron



Fuerte crítica de Tere liye

El caso de revocación de esta ID de prensa cosecha una reacción amplia, una de las cuales es del autor Tere Liye. A través de su carga, consideró que el movimiento del gobierno a los periodistas de silencio fue un revés para la democracia.

«Todavía no un año, este régimen está en el poder, el comportamiento ha sido imitado por el faraón. El periodista tiene derecho a preguntarle algo al presidente. ¿Por qué está incluso restringido? Solo elogia el viaje de Prabowo? «Escribió Tere Liye a través de su Instagram personal, citado VIVA Lunes 29 de septiembre de 2025.

Destacó que en los últimos once meses, el presidente Prabowo pasó más de 60 días en el extranjero. Según él, es natural que los periodistas pregunten sobre problemas graves como el caso Envenenamiento por MBGPorque la comunidad sintió inmediatamente el impacto.

Tere Liye luego detalló una serie de puntos: Indonesia es un país democrático, no el reino, y el presidente fue elegido por la gente, por lo que es natural que las personas y los periodistas tengan derecho a hacer preguntas críticas. También enfatizó que cansado después del viaje no era una razón para limitar las preguntas de los reporteros.

«Los periodistas preguntaron sobre el caso de envenenamiento de MBG. El periodista no era una cosa trivial. Eso es muy importante y urgente. Aún más importante y urgente que los discursos en las Naciones Unidas,«Dijo.

Según Tere Liye, este caso muestra una tendencia peligrosa si se deja la práctica del conductor. Le recordó al público durante la era del nuevo pedido, cuando la prensa fue prohibida, los activistas fueron silenciados y la democracia se sorprendió.

«Una vez que este silencio esté acostumbrado, bienvenido el nuevo pedido. Los medios están prohibidos, se pierden las críticas, la gente todavía sufre, mientras que la élite se está volviendo más rica,«Dijo.