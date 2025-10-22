Palacio da señal de que el programa de automóviles Maung está incluido en el proyecto estratégico nacional

Jacarta – El Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, dio una señal del proyecto. móvil nacional entrará al proyecto estratégico nacional (PSN).

«Sí, ya veremos más tarde. Se siente como entrar en PSN», dijo Prasetyo Hadi a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, el miércoles 22 de octubre de 2025.

prasetyo gobierno Primero celebrará una reunión sobre el futuro proyecto de fabricación de automóviles. maung está incluido en el proyecto estratégico nacional (PSN).

«Tenemos una reunión programada para discutir una de estas cosas», dijo.

Sin embargo, admitió que no podía explicarlo en detalle. Prometió entregarlo cuando estuviera terminado.

«Lo actualizaremos cuando esté terminado. Les avisaremos cuando llegue el momento», añadió.

Dijo que actualmente aún se encuentra en etapa de preparación. Este político del Partido Gerindra pidió al público oraciones para que la producción nacional de automóviles pueda funcionar sin problemas.

«Los preparativos están en marcha, por favor sólo oren. Primero debemos establecer metas y objetivos para que podamos y seamos capaces de producir automóviles fabricados por los propios niños de la nación», dijo.

Anteriormente informado,

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, dijo que el gobierno ha dado los primeros pasos para introducir automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años.

«Hermanos, esto todavía no es un logro, pero hemos comenzado a ser pioneros. Tendremos automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años», dijo Prabowo en su discurso introductorio a la sesión plenaria del Gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

Prabowo dijo que el gobierno había preparado una asignación de fondos y terrenos para la construcción de una fábrica que produciría vehículos nacionales. Actualmente, se dice que el equipo de desarrollo está trabajando en preparar esto.

«He asignado fondos, hemos preparado el terreno para las fábricas. El equipo ya está trabajando», dijo el Jefe de Estado.

Mientras tanto, el ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que su partido había propuesto que el programa nacional de automóviles fuera designado proyecto estratégico nacional (PSN).

«Ciertamente lo apoyamos y hemos propuesto que el programa nacional de automóviles se convierta en PSN, un proyecto estratégico nacional», dijo Agus en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.