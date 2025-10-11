Palacio confirma que los jefes regionales han recibido explicaciones sobre los recortes del TKD

Jacarta – El ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dijo que los jefes área se ha dado una explicación sobre la dinámica de los recortes a las Transferencias Regionales (TKD) que recientemente provocó disturbios en varias provincias.

Según Prasetyo, la reunión entre los gobernadores y el Ministerio Finanzas Recientemente no fue una forma de protesta, sino más bien una transmisión de aspiraciones con respecto al esquema de distribución de TKD.

«Eso no es una redada, no. Transmitieron cuál era la dinámica, y ayer fue aceptada por el Ministro de Finanzas, así como por el Ministro del Interior. Ofrecemos un entendimiento común de que la cuestión de las transferencias a las regiones ahora se divide en dos, a saber, las transferencias a las regiones directas y las transferencias a las regiones indirectas», dijo Prasetyo en una grabación de voz recibida el sábado.

Explicó que el plan de transferencia indirecta incluye varios programas del gobierno central nacional que también reciben las personas en las regiones, como el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), que se asigna alrededor de 335 billones de IDR en Presupuesto Ingreso y Gastos del Estado (APBN).

«Bueno, esto también lo disfruta toda la región, verdad», dijo Prasetyo.

Respondiendo a las preocupaciones de algunos jefes regionales que quieren canalizar el presupuesto de acuerdo con sus promesas de campaña política, Prasetyo dijo que los gobiernos central y regional necesitan alinear la gestión presupuestaria para que cada programa tenga realmente un impacto en la sociedad.

«Eso es lo que da el entendimiento y la explicación, ahora estamos trabajando juntos entre el gobierno central, el gobierno provincial y luego el gobierno regional, mejoremos nuestra gestión presupuestaria para que diseñemos todo para programas que realmente tengan un impacto en los intereses de la sociedad», dijo.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI de la RPD

Anteriormente, el presidente de la Asociación de Gobiernos Provinciales de Indonesia (APPSI) y gobernador de Jambi Al Haris reveló una serie de desafíos que enfrentan las regiones debido a la reducción de las transferencias a las regiones (TKD), después de reunirse con el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa en Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

Haris dijo que la reducción del TKD tuvo un impacto importante en las capacidades regionales, incluido el pago de asignaciones de ingresos adicionales (TPP) y la gestión de los gastos operativos de los empleados.

Según él, muchas regiones enfrentan ahora dificultades para mantener el equilibrio del Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD) para 2026 debido a la reducción de las asignaciones del Fondo de Asignación General (DAU), del Fondo de Participación en los Beneficios (DBH) y a retrasos en la distribución.