Palacio analiza la propuesta de Bulog de convertirse en ministerio

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi dijo que el gobierno revisaría la propuesta para Perum Oficina de Logística cambiado a nivel ministerio o institución.

Lea también: Palacio explica las razones por las que Arief Prasetyo fue destituido como jefe de Bapanas



Esta propuesta surgió de la Comisión IV de la RPD RI. Prasetyo explicó que el gobierno sigue esforzándose por mejorar la calidad de Bulog.

«Lo estudiaremos más tarde, lo estudiaremos primero. Lo cierto es que continuaremos mejorando Bulog», dijo Prasetyo a los periodistas en Kertanegara, en el sur de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: Indonesia fracasa en la Copa del Mundo, Palacio: tal vez el destino no esté de su lado, lo evaluaremos



Prasetyo luego apreció los logros de Bulog en los últimos tiempos, donde la tasa de absorción fue alta.

«Gracias a Dios, ayer en la historia uno de los mayores logros fue la absorción de Bulog y la semana pasada también se decidió que se le daría financiamiento adicional a Bulog, en previsión de que nuestra producción fuera abundante, tanto de arroz como de maíz, para que también pudiera ser absorbida por Bulog», dijo.

Lea también: Palacio revisa la propuesta para el desarrollo de un internado islámico utilizando la APBN



En esa ocasión, Prasetyo también destacó el sector alimento es la principal prioridad del gobierno para mantener estabilidad nacional.

«La cuestión es que todos trabajemos duro para garantizar que lo más importante sea la comida primero. Si nuestra comida es segura, nuestro estómago está seguro, si Dios quiere, el resto está seguro», concluyó Prasetyo.