Palacio acoge propuestas para que personas con discapacidad y niños de la calle reciban MBG

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi acomodar propuestas de programas Comidas nutritivas gratis (MBG) está dirigido a personas con discapacidad discapacidad hasta niños de la calle.

Así lo transmitió Prasetyo en respuesta a las preguntas del equipo de medios sobre si el objetivo del programa MBG se extendería a los niños de la calle y a aquellos con discapacidades.

«Francamente, todavía no está relacionado con este tema, pero gracias si tienen notas y aportes. Este es un buen ejemplo de cómo proporcionar aportes al gobierno. Creo que este es un ejemplo», dijo Prasetyo a los periodistas, citado el miércoles 7 de enero de 2026.

Se sabe que el programa MBG actualmente sólo atiende a la primera infancia (niños pequeños), a los escolares (desde el jardín de infantes hasta la escuela vocacional), a las mujeres embarazadas y a las madres lactantes.

Prasetyo enfatizó que el gobierno continúa abierto a todas las aportaciones y sugerencias sobre programas prioritarios.

«Continuamos abriéndonos y si hay algo que nosotros, el gobierno, todavía hemos pasado por alto o en lo que no hemos pensado, por favor, transmítanoslo y estaremos abiertos», dijo.

Mientras tanto, durante el retiro de ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, también destacó el programa MBG.

Solicitó específicamente que la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) aumente la disciplina procesal en la implementación del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

«En primer lugar, quiere que se mejore la disciplina procesal», dijo a los periodistas el ministro de Estado, Prasetyo Hadi.

Prasetyo explicó que Prabowo no dio esta dirección sin razón.

Porque, según las notas del jefe de BGN, Dadan Hindayana, todavía hubo 15 incidentes relacionados con MBG que ocurrieron en diciembre de 2025.

«Según las notas del jefe de BGN en diciembre todavía se produjeron unos 15 incidentes, por lo que el presidente pidió en la medida de lo posible que estos incidentes indeseables no se produjeran más», afirmó.