Palace se disculpa todavía hay muchos casos de envenenamiento por MBG

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi Entregando una disculpa con respecto al caso de Still a Case envenenamiento Consecuencias del estudiante Comer nutritivo gratis (MBG).

Leer también: Palace enfatizó que no había inauguración del ministro al jefe del cuerpo en el futuro cercano



«En nombre del Gobierno y la novia de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) se disculpan por los requisitos en varias regiones», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Prasetyo explicó que el evento de envenenamiento experimentado por varios estudiantes nunca se esperaba y no fue intencional.

Leer también: El gobierno invitó a Mahfud MD a unirse al comité de reforma policial



Praseteto dijo que todos los eventos de envenenamiento serían el material y evaluación gobierno.

Además, dijo que el gobierno había asignado a BGN y al gobierno local para proporcionar tratamiento rápidamente y lo más posible a los estudiantes que eran víctimas.

Leer también: Walkot Prabumulih se disculpó después de eliminar al director debido a la reprimenda



«En segundo lugar, por supuesto, se debe hacer un esfuerzo de evaluación, incluida la mitigación de mejoras para que los problemas como este no vuelvan a ocurrir», dijo.

Además, Praseteto se aseguró de que todas las unidades de servicio nutricional (SPPG) fueran negligentes al hacer que el envenenamiento recibiera sanciones difíciles.

«Si de hecho es un factor deliberado o negligente para llevar a cabo SOP, por supuesto, habrá sanciones para el SPPG en cuestión», dijo.

Sin embargo, Praseteto dijo que las sanciones existentes tampoco interferirían con las operaciones de SPPG para interrumpir a los beneficiarios.