Palace se disculpa todavía hay muchos casos de envenenamiento por MBG

Viernes 19 de septiembre de 2025
Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi Entregando una disculpa con respecto al caso de Still a Case envenenamiento Consecuencias del estudiante Comer nutritivo gratis (MBG).
«En nombre del Gobierno y la novia de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) se disculpan por los requisitos en varias regiones», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.
Prasetyo explicó que el evento de envenenamiento experimentado por varios estudiantes nunca se esperaba y no fue intencional.
Praseteto dijo que todos los eventos de envenenamiento serían el material y evaluación gobierno.
Además, dijo que el gobierno había asignado a BGN y al gobierno local para proporcionar tratamiento rápidamente y lo más posible a los estudiantes que eran víctimas.
«En segundo lugar, por supuesto, se debe hacer un esfuerzo de evaluación, incluida la mitigación de mejoras para que los problemas como este no vuelvan a ocurrir», dijo.
Además, Praseteto se aseguró de que todas las unidades de servicio nutricional (SPPG) fueran negligentes al hacer que el envenenamiento recibiera sanciones difíciles.
«Si de hecho es un factor deliberado o negligente para llevar a cabo SOP, por supuesto, habrá sanciones para el SPPG en cuestión», dijo.
Sin embargo, Praseteto dijo que las sanciones existentes tampoco interferirían con las operaciones de SPPG para interrumpir a los beneficiarios.
19 de septiembre de 2025