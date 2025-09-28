Palace Revoutd Id Press Indonesian CNN Periodist Press porque le pedí a MBG que praclo

Yakarta, Viva – Oficina de presionamiento, medios e información (BPMI) Secretaría Presidencial extraer carnet de identidad Cobertura de Palace Press del palacio periodista CNN IndonesiaDiana Valencia.

Diana, en una declaración en el grupo de WhatsApp, el periodista del Palacio, transmitió información sobre la revocación de la tarjeta de prensa por la Oficina de Prensa de Palace el sábado 27 de septiembre de 2025, «porque se consideraba preguntar fuera del contexto del evento». También pidió despedirse del grupo.

Jefe de redacción CNN Indonesia, Titin Rosmasari confirmó que un personal de BPMI de la Secretaría Presidencial llevó directamente la tarjeta de identidad de Istana Diana Press a la Oficina de TV de CNN Indonesia, Jalan Capitán P. Tenderan, Yakarta, el sábado por la noche.

«It is true that there has been a revocation of the Istana press ID on behalf of Diana Valencia. September 27, 2025. Precisely at 19.15 a BPMI officer took the Diana Press ID at the Indonesian CNN Office,» Titin said in a written statement as quoted as quoted CNN Indonesia, Domingo 28 de septiembre de 2025.

Titin afirmó estar sorprendido y cuestionado la base o la razón de la revocación de la identificación de la prensa del palacio por parte de Brio Press. «CNN Indonesia ha presentado una carta oficial a BPMI y al Secretario de Estado para cuestionar la acción», dijo

Además, Titin evaluó la pregunta del periodista CNN Indonesia Diana Valencia al presidente Prabowo Relacionado con el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) Contextual y muy importante que sea la preocupación del público público indonesio.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto respondió la pregunta del equipo de medios al llegar a árboles visuales extranjeros, incluida la asistencia de la Asamblea General de la ONU, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Prabowo inicialmente entregó su reunión con líderes mundiales en las Naciones Unidas y respondió a su discurso en las Naciones Unidas, que cosechó elogios mundiales.

Los periodistas le preguntaron a Prabowo sobre el caso de envenenamiento en la implementación del programa gratuito de alimentación de no nutrición (MBG) en varias áreas como un gran problema que se resolvería correctamente.

«Este es un gran problema, por lo que debe haber una escasez desde el principio. Pero también estoy seguro de que nos resolveremos bien», dijo el presidente Prabowo en Halim Perdanakusuma Lanud, Yakarta, el sábado.

Prabowo afirmó continuar monitoreando el desarrollo del caso, a pesar de estar en un viaje al extranjero. «Monitoricé el desarrollo. Después de esto, llamaré directamente al jefe de BGN y varios funcionarios», dijo.

Según Prabowo, desde el comienzo de la implementación del programa MBG todavía hay una serie de deficiencias. Sin embargo, Prabowo cree que los obstáculos que surgen pueden mejorarse de inmediato para que se puedan lograr los objetivos del programa.

«No dejes que esto sea politizado. El propósito de comer nutritivo es para a nuestros niños que a menudo les resulta difícil comer. Tal vez comemos decentes, solo comen arroz con sal. Esto es lo que tenemos que superar. Para alimentar a millones de obstáculos, obstáculos, superamos esto», dijo Prabowo.