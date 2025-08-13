Palace reveló la reacción de Prabowo sobre el regente pati que quería ser expulsado por sus ciudadanos

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Mensesneg), así como un portavoz del Presidente de la República de Indonesia, Praseteto Hadi reveló una respuesta Presidente Prabowo Subianto sobre la manifestación en Pati Regency el miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: El Secretario de Estado niega que falte el presupuesto regional, la causa del Regente de Pati para aumentar las Naciones Unidas del 250%



Porque la masa de acción preguntó Regente, Sudeo Para bajar de su posición después de elevar la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2) al 250 por ciento.

Praseteto explicó que el presidente Prabowo todavía estaba monitoreando la dinámica que ocurrió en la regencia de Pati. Sin embargo, Prabowo lamentó la existencia de la acción.

Leer también: Pati Regent quiere desaparecer, Palace les recordó a los funcionarios que tengan cuidado con las políticas





Pati Regent Sudewo respondió a la demostración del 13 de agosto 2025

«Sí, por supuesto, si se arrepintió», dijo Praseteto Hadi a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: Amenazó con ser acusado, Pati Regent Sudewo respeta los derechos del cuestionario de DPRD



Por otro lado, Prasetto pidió a los funcionarios públicos que tengan cuidado al hacer política. Incluso, el impacto de la política en la comunidad.

«Sí, desde ese lado tantas veces somos como gobierno El Centro apeló repetidamente que, como funcionarios públicos en cualquier nivel, tanto en el Centro, en la provincia como en las regiones, debemos darnos cuenta de que debemos tener cuidado al transmitir todo «, dijo.

«Además, transmitir una política que tendrá un impacto en la comunidad», continuó.

Además, Praseteto dijo que su partido había estado monitoreando desde que sobresalía el caso de Sudewo. En relación con esto, el gobierno central se ha comunicado con el gobernador central de Java Ahmad Luthfi para encontrar una salida.



La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

«Somos del gobierno central, especialmente yo mismo, ya que el surgimiento de la dinámica en la regencia de Pati. Continuamos coordinando con las partes relacionadas y hoy también monitoreamos que hay demostraciones en PATI con respecto a los problemas de política tomados por el Regente Pati», agregó.

«Luego también monitoreo Continuar comunicándose con el gobernador de Java Central, con suerte podamos encontrar la mejor salida», explicó.