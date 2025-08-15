Palace reveló la razón por la cual Prabowo no usaba ropa tradicional al asistir a la sesión anual del MPR

Yakarta, Viva – Secretario del Estado de Indonesia (MenseNeg), Praseteto Hadi reveló la razón Presidente Prabowo Subianto no usaba ropa tradicional para asistir a la sesión anual MPRComo siempre, el séptimo presidente Joko Widodo (Brillo) hacer.

Leer también: Prabowo afirma que el programa MBG ha producido 290 mil empleos



Consideró que Prabowo todavía respetaba al presidente anterior a pesar de no usar ropa tradicional.



Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025 Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

Leer también: Prabowo quiere el ‘cepillo’ del general Tni-Polri a los cuadros de Gerindra si está involucrado en minas ilegales



«No, la sustancia no está allí, no significa que no respeta, no. Esto es solo una cuestión de hábito», dijo Praseteto en el Edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta, viernes de 1525.

El político de Gerindra explicó, basado en una invitación del MPR, no había obligación de usar ropa tradicional. Según él, Prabowo, que eligió la ropa civil completa (PSL), no podía ser interpretado como no respetar la ropa tradicional.

Leer también: PRABOWO: Soy responsable de mantener la ley por la seguridad de la nación



«No creemos que no respetemos la ropa tradicional, porque no … sino que él eligió usar PSL», explicó Prasetyo.

El presidente Prabowo Subianto por primera vez desde que fue nombrado presidente de la República de Indonesia, asistió a la sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD 2025 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Jakarta, viernes de 1525.

Curiosamente, Prabowo estaba en primer plano usando un traje gris, una gorra negra y una corbata azul claro. Esta aparición es diferente de la tradición del presidente Joko Widodo (Jokowi) que a menudo usa ropa tradicional regional en el mismo foro.



El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran junto con el liderazgo de DPR, MPR y DPD RI

Por el contrario, Prabowo parecía continuar la tradición del sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo, Bambang Yudhoyono (SBY) y el presidente anterior, cuando asistía a la sesión anual del MPR indonesio, con una demanda negra y una gorra.

El presidente Prabowo Subianto estuvo presente por primera vez desde que fue nombrado presidente de la República de Indonesia en la sesión anual de Indonesia MPR y una sesión conjunta del DPR-DPD 2025 en el Edificio Nusantara, Complejo del Parlamento, Yakarta, viernes de 1525.

Curiosamente, Prabowo estaba en primer plano usando un traje gris, una gorra negra y una corbata azul claro. Esta aparición es diferente de la tradición del presidente Joko Widodo (Jokowi) que a menudo usa ropa tradicional regional en el mismo foro.