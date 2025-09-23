Palace reveló la intención de Prabowo de determinar que IKN es una capital política en 2028

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo Hadi reveló las razones del presidente Prabowo Subianto Establecer la ciudad capital del archipiélago (Iknet) convertirse Capital político Para 2028.

Explicó que la determinación se pretendía para que el desarrollo de la infraestructura en IKN continuara, de modo que en 2028 se había completado la instalación de apoyo.

«El punto es que en tres años para tres entidades (legislativas, ejecutivas, judiciales) se pueden completar, es decir», dijo Prasetyo en el Edificio del Parlamento, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

El perpres, dijo Praseteto, también debía fomentar el desarrollo de la infraestructura del edificio legislativo y judicial, como el edificio DPR/MPR/DPD, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Comisión Judicial.

La atmósfera de Kipp ikn en el distrito de Sepaku, Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Foto : Entre fotos/aditya nugroho

«En tres años (se puede completar la construcción de la institución legislativa-yikaciativa), y si movemos solo al ejecutivo, ¿quién será la misma reunión?

Se sabe que Prabowo firmó a Peres número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno. En el perpres, Prabowo acordó hacer IKN como una ‘capital política’ en 2028.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes II de la facción del Partido Golkar, Ahmad Doli Kurnia, le pidió a Prabowo que explicara el significado de la determinación del capital político para IKN. La razón, dijo Doli, el término ‘capital político’ no existe en la ley (ley) número 21 de 2023 sobre IKN.

«El problema es primero, es posible que tengamos que explicarnos aún más el término capital político. Porque en la ley no conocemos el término capital político», dijo Doli en el Pullman Central Park Hotel, West Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Si el término «capital político» es claro, el DPR y el gobierno revisarán si la ley IKN debe ser revisada o no para ajustar a los perpresa.

Doli dijo que el gobierno también tuvo que hacer una planificación más específica sobre lo que debía hacerse en 2026 y 2027 para dar la bienvenida al IKN para convertirse en la capital de la ciudad política en 2028.

«Por ejemplo, con la oficina del presidente, la oficina presidencial, luego hay cuatro oficinas del ministro coordinador, se puede usar cuando», dijo.

