Palace revela razones de Prabowo para la forma de la Autoridad de Gestión de Pantura

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (Menseneg) de la República de Indonesia, Praseteto Hadi reveló al presidente Prabowo Subianto ha compilado relacionado con el desarrollo Pared de mar gigante o el terraplén de la costa norte de Java durante mucho tiempo.

Leer también: Presidente Prabowo Awards Awards Mahaputers Stars to Hajj Isam



«Señor presidente y en realidad lo ha sido desde los años 90, el plan también se ha preparado en realidad, lo cual es cierto con respecto a la construcción de paredes gigantes o terraplén de la costa norte de Java», dijo Praseteto Hadi a los periodistas en el Palacio Estatal el lunes 25 de agosto de 2025.

Prasetyo explicó que hubo una disminución de la superficie tierra Lo que sucedió en la costa norte de Java. Además, inundaciones robar A menudo ocurre en la costa norte de Java, que tiene un impacto en 20 millones de residentes.

Leer también: Prabowo da un signo de servicio honorario de un personaje de 141, ¡esta es la lista!





El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Como sabemos, el estudio dice que cada año existe una disminución, la reducción del teléfono fijo, especialmente en la costa norte de Java. Algunos lugares son casi rutinarios de marea, mientras que más o menos se basan en datos de casi 20 millones de residentes que viven en la costa norte», dijo Praseteto.

Leer también: Otorgado a la estrella de Mahaputra Utama, Seskab Teddy fue considerado firme y disciplinado



Al observar la situación, dijo, Prabowo formó un cuerpo Gestión de la autoridad de la costa norte de Java que manejará el problema de las inundaciones de las mareas a la reducción de la superficie de la tierra.

«Bueno, esto debe manejarse más tarde, debido a que se formó esa necesidad de la Agencia de Gestión de la Costa Norte de Java», concluyó.



El momento de la inauguración del vicepresidente de la Corte Suprema para el embajador indonesio en un país amigable Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Se sabe que el Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, inauguró oficialmente el almirante del Almirante TNI (ret.) Didit Herdiawan se convirtió en el jefe de la Agencia de la Autoridad de la Costa Norte Javanesa en el Palacio Estatal el lunes 25 de agosto de 2025.

Didit estará acompañado por dos jefes adjuntos de la agencia de autoridad autorizada para la costa del norte de Java, a saber, Darwin Trisna Djadawinata y Suhajar Diantoro.

La inauguración se basó en el decreto presidencial número 76p de 2025 con respecto al nombramiento del jefe y vicepresidente de la Agencia de Autoridad para la Administración de la Costa de Java del Norte.