Palace revela la opción del Ministerio de SOE para bajar el estado al cuerpo

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi dijo que existe la posibilidad del ministerio Mucho Estado de negocios de propiedad estatal (Bumn) Down Status to Body.

Praseteto reveló esto junto con la revisión de la ley en la Cuarta Enmienda a la Ley de Bumn en el Parlamento Indonesio.

Prasetyo explicó, hasta ahora las funciones operativas de varias empresas estatales han sido ampliamente llevadas a cabo por BPI y Antara. Temporario Ministerio de Bumno Solo un regulador.

«El ministerio es el ministerio, porque ahora la función de nuestro ministerio de SOE como reguladores. Bueno, la función operativa ha sido más por BPI y Antara», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

«Existe la posibilidad de que el ministerio baje su estado en un cuerpo. Existe una posibilidad como esa», continuó.

Sin embargo, Prasetyo dijo que el cambio en el nombre o el estado del Ministerio de SOES todavía estaba esperando la discusión del proyecto de ley realizado por la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

Reveló que había varios aportes relacionados con el proyecto de ley de bumn de miembros del Parlamento Indonesio.

«Algunas cosas, por ejemplo, sobre el problema de las posiciones concurrentes, entonces el problema de los organizadores de bumn es el organizador estatal, entonces también existe la esperanza de poder ingresar al BPK, el KPK», dijo Praseteto.

Anteriormente informó, el presidente del parlamento indonesio, Puan Maharani, transmitió una serie de cartas presidenciales (sorpresas) recibidas por el liderazgo del DPR en la 5ª sesión plenaria de la República de Indonesia, el período de juicio I de 2025-2026.

«Respetamos la sesión del Consejo, debemos decir que el liderazgo del Consejo ha recibido cartas del Presidente de la República de Indonesia, a saber, como sigue», dijo Puan en sus comentarios, en el Edificio del Parlamento Indonesio, Complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Estas cartas incluyen el número R-48/Pres/08/0825, 11 de agosto de 2025 y número R-61/Pres/09/2025, 19 de septiembre de 2025, candidatos para miembros de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS).

Luego, número R-52/PRES/08/0825, 26 de agosto de 2025, proyecto de ley sobre diseño industrial, luego número R-53/Pres/08/2025, 26 de agosto de 2025, proyecto de ley civil de la ley civil, Número de letra R-58/Pres/08/2025, 27 de agosto, 2025 y número R-59/Pres/09/2025, 12 de septiembre, 2025, y regla completa (LBBP) (LBBP) de los países conocidos (LBBP) de los países infractores (LBB) (LBBP) de los países infractores (LBB) (LBBP). para la República de Indonesia.

Finalmente, número de carta R-62/Pres/09/2025, 19 de septiembre de 2025, el proyecto de ley sobre la Cuarta Enmienda a la ley número 19 de 2003 sobre empresas estatales.

Según Puan, toda la carta se procesará de acuerdo con las reglas. «Estas cartas tienen y serán seguidas de acuerdo con el Reglamento DPR Ri No. 1 de 2020 sobre las reglas y mecanismos que se aplican», explicó Puan.