Palace revela el contenido de chat de Prabowo-Jokowi en Kertanegara

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi Revelando el contenido del presidente indonesio Prabowo Subianto y el 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo) en Kertanegara, South Yakarta el sábado, octubre.

«Muchos, el primero es una relación amistosa entre dos líderes, el séptimo presidente y el octavo presidente», dijo Prasetyo a periodistas en el área de Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Praseteto dijo que muchas cosas relacionadas con la nacionalidad discutidas en reunión Los cuatro ojos entre Jokowi y Prabowo durante las dos horas.

“Por supuesto, muchas cosas se están describiendo sobre el problemaproblema nacional«Dijo.

Jokowi, dijo, también dio información a Prabowo sobre varias cosas.

«Incluyendo dar información en el futuro lo que debería ser para varias cosas. Aproximadamente 2 horas de reuniones entre dos líderes», concluyó Prasetyo.

Anteriormente informó, la reunión entre el séptimo presidente de Indonesia Joko Widodo (Jokowi) y el presidente Prabowo Subianto en su residencia personal en Jalan Kertanegara, South Yakarta, fue acordado por el asistente de Jokowi, el comisionado de policía Syarif Muhammad Fitriansyah.

Dijo que la reunión tuvo lugar desde 13.00 WIB durante dos horas. «La reunión duró casi 2 horas», dijo, el sábado 4 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin también admitió que estaba presente en la reunión de Jokowi-Prabowo. Dijo que la reunión no solo fue específica entre Prabowo y Jokowi. La reunión se llama solo una amistad amistosa de los personajes.

«Esta es una reunión con las cifras», dijo Sjafrie.