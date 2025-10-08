Palace revela deberes de asistente especial al presidente para preparar el discurso de Prabowo

Jacarta – Ministro de Estado (Ministro Secretario de Estado) Ri, Praseteto Hadi explicó las tareas de los dos Asistente especial del presidente designado por el presidente Prabowo Subianto el miércoles 8 de octubre de 2025. Una de sus tareas es prepararse discurso Presidente Prabowo Subianto.

Se sabe que Prabowo nombró a dos asistentes presidenciales especiales en el Palacio del Estado, Yakarta, esta tarde. Son dirgayuza setiawan y agung gumilar saputra.

Prabowo inauguró varias cifras en el Palacio del Estado Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Dirgayuza fue nombrado asistente especial del Presidente de Comunicaciones y Análisis de Políticas. Mientras tanto, Agung Gumilar fue nombrado Asistente Especial del Presidente para el Análisis de Datos Estratégicos.

Prasetyo explicó que no había consideraciones especiales para la cita. El nombramiento de asistentes especiales se lleva a cabo para ayudar al trabajo del presidente.

«Sí, nada. Para ayudar al trabajo del presidente», dijo Praseteto.

Reveló que Dirgayuza y Agugg habían llevado a cabo sus deberes para ayudar al presidente todo este tiempo. Ayudan a preparar datos y compilar discursos presidenciales.

«Hasta ahora, ambos han estado ayudando. Preparando datos, redactando el discurso del presidente», dijo Praseteto.

Para obtener información, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, nombró a Dirgayuza Setiawan como asistente especial del Presidente de Comunicaciones de Análisis de Políticas y Saputra de Agung Gumilar como Asistente Especial del Presidente para el Análisis de Datos Estratégicos.

La inauguración fue dirigida directamente por el presidente Prabowo en el Palacio del Estado, Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

La inauguración de dos asistentes presidenciales se basa en el decreto presidencial número 33/m de 2025 sobre el nombramiento de asistentes especiales para el presidente.

Also present at this inauguration were Indonesian Vice President Gibran Rakabuming Raka, Chairman of the Indonesian People’s Consultative Assembly Ahmad Muzani, Chairman of the Indonesian House of Representatives Puan Maharani, Chairman of the Indonesian DPD Sultan B. Najamuddin, Coordinating Minister for Politics and Security Djamari Chaniago, Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto, ministro coordinador de alimentos Zulkifli Hasan, Ministro de Asuntos Interiores Tito Karnavian, y las filas de ministros de gabinetes rojos y blancos otros.