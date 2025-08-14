Palace quiere ‘solución de ganar-ganar’ sobre la polémica de las regalías musicales

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO) Hasan Nasbi dijo que el gobierno facilitaría un acuerdo polémico Música de realeza a través de un diálogo constructivo entre las partes interesadas para llegar a un acuerdo que beneficie a cada parte.

Hasan recordó que había una institución formada basada en la ley para facilitar la apreciación del trabajo artista Para obtener la apreciación y las devoluciones de servicio adecuadas.

«Para que el trabajo de su trabajo obtenga un aprecio y aprecio adecuados», dijo Hasan Nasbi en una conferencia de prensa en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

Hasan dijo que el proceso de discusión todavía estaba en funcionamiento y no fue final. Por lo tanto, en el futuro, la comunicación se fortalecerá para que las soluciones resultantes beneficien a todas las partes, que van desde artistas, gerentes de hoteles, restaurantes, lugares de entretenimiento, hasta la comunidad. «Estamos buscando una solución para ganar-ganar», dijo.

Agregó que los ministerios relacionados como Kemenparekraf, Kemenkum y otras partes interesadas discutirán en detalle los mecanismos y la implementación en el campo.

«La apreciación de sus obras también debe considerarse y no estamos familiarizados con esto. Pasamos a paso, encontraremos una salida para esto», dijo Hasan.

La realeza polémica de la música se estiró nuevamente después de una serie de demandas legales entre El creador de una canción y cantantes, así como quejas de actores comerciales que se sienten agobiados con la obligación de pagar la música reproducida.

Varios músicos acusados de la disputa fueron desencadenados por las reglas poco claras, las políticas superpuestas y la baja transparencia de la distribución de regalías por parte del Instituto de Gestión Colectiva (LMK).

Algunos músicos fomentan el sistema de licencia directa para que los pagos fluyan directamente al compositor, pero se considera que este mecanismo tiene el potencial de violar las regulaciones aplicables. Mientras tanto, el dueño del café y el restaurante está preocupado por tocar música indonesia por temor a que se le cobren costos adicionales.