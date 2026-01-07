Palace pide a la policía que investigue casos de terrorismo contra creadores de contenido

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario) Prasetyo Hadi hablar sobre el caso terror experimentado contenido del creador después de criticar los programas gubernamentales. Pidió a la policía que investigara el caso de terrorismo.

«Sí, pedimos a todos que lleven a cabo una investigación», dijo Prasetyo a los periodistas en Hambalang, Bogor, Java Occidental, citado el miércoles 7 de enero de 2026.

Aparte de eso, Prasetyo pidió que las aportaciones y críticas a los programas gubernamentales se transmitan de buena manera. Destacó que el gobierno está abierto a diversas aportaciones.

«Pero en nuestra opinión, lo más importante es que incluso si hay deficiencias o críticas, si hay aportes, por favor transmítanlos utilizando los canales de comunicación que hemos construido hasta ahora», dijo.

Explicó que ninguna de las partes quería que sucedieran cosas indeseables. Prasetyo también invitó a todas las partes a ver esta cuestión como parte del proceso de maduración personal.

«Esto significa que si hay algo, probablemente se transmita bien. Tampoco hay ningún problema», concluyó Prasetyo.

Se sabe que anteriormente varios creadores de contenido o influencers recibieron amenazas y terror en sus domicilios privados, entre ellos Ramón Dony Adam alias dj donny, Sherly Annavitay Chiki Fawzi.

dj donny Foto : Captura de pantalla del Instagram de DJ Donny

Mientras tanto, DJ Donny denunció el terror ocurrido en su casa por parte de un desconocido, y dijo que el terror había ocurrido dos veces, a saber, el lunes (29/12) y el miércoles (31/12) temprano en la mañana.

«Así que ayer estaba aterrorizado, enviaron un cadáver de pollo a mi casa. Luego, anoche a las 3.00 am, CCTV (cámaras de vigilancia) registró a personas arrojando molotovs a mi casa», dijo Donny cuando se reunió en Polda Metro Jaya, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Sherly Annavita también encontró su auto garabateado por un desconocido, mientras que Chiki Fawzi recibió amenazas digitales. Estos influencers admitieron que se sintieron aterrorizados después de criticar la gestión del gobierno del desastre en Sumatra.

Además, Greenpeace Indonesia afirmó que uno de sus activistas, Iqbal Damanik, también recibió amenazas terroristas en su casa. El terror se materializó en el envío de cadáveres de pollo y mensajes amenazantes escritos en trozos de papel.