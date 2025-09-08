Palace niega la reorganización del gabinete para eliminar ‘People Jokowi’

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi descartar que remodelación o la reorganización del ministro en Gabinete rojo y blanco hecho para eliminar a la gente Brillo‘quien está en el gobierno del presidente indonesio Prabowo Subianto.

Leer también: El Ministro de Finanzas Purbaya sobre JCI se desplomó: 15 años en el mercado, ¡sé cómo mejorar la economía!



Se sabe que los «pueblos Jokowi» son interpretados como partidarios del 7º presidente de Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

«Nada, nada», dijo Praseteto Hadi a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: El tema de la hija de Komarudin reemplazó a Dito Ariotedjo para ser la menpora, esta es la palabra bahlil



Prasetyo afirmó que no había cierta representación de personas que ingresaron al gabinete rojo y blanco.

Explicó que las personas que entraron en las filas del gabinete rojo y blanco eran los mejores hijos e hijas de la nación.

Leer también: Ferry JuliANTONO se convirtió oficialmente en Ministro de Cooperativas, promete desembolsar el préstamo de Kopdes rojo y blanco a partir de la próxima semana



«No hay personas que son personas (que ingresan al gabinete) son personas, los mejores hijos del pueblo indonesio», enfatizó.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente cuatro puestos de ministros y un viceministro del gabinete rojo y blanco para el período restante de 2024-2029. La ceremonia de inauguración se celebró en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Los ministros fueron nombrados basados ​​en el decreto presidencial de la República de Indonesia número 86/p de 2025 sobre el despido y el nombramiento del Ministro y Viceministro del Ministro del Estado para el Período del Gabinete Rojo y Blanco 2024-2029.

Los cuatro ministros y un viceministro inaugurado son:

1. Purbaya Yudhi Sadewa como ministro de finanzas;

2. Mukhtarudin como ministro de protección de trabajadores migrantes indonesios/Jefe de la Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia;

3. Ferry Joko Yuliando como ministro de cooperativas;

4. Mochamad Irfan Yusuf como ministro de Hajj y Umrah; Y

5. Dahnil Anzar Simanjuntak como viceministro de Hajj y Umrah.