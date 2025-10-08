Palace llora soldados que han caído durante los preparativos para el aniversario de TNI: forma de servicio

Jacarta – El Ministro de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, expresó sus condolencias con respecto a la noticia de dos soldados que murieron durante los preparativos para el 80 aniversario TNI.

«Sí, por supuesto, todos tenemos condolencias por la muerte de dos soldados que murieron durante la celebración del 80 aniversario de TNI ayer», dijo Praseteto en el Palacio del Estado, Yakarta, miércoles 8 de octubre de 2025.

Añadió que profesión El TNI es parte de devoción Un país lleno de riesgo.

«Esa es una prueba de que ser un soldado TNI es una profesión de servicio. Además del servicio, también es una profesión llena de riesgos», dijo Praseteto.

«Por lo tanto, todos estamos obligados a apoyar y apoyar completamente a nuestro ejército nacional», continuó.

Para obtener información, el comandante del Comando de Reserva Estratégica del Ejército TNI (Pangkostrad), el teniente general Tni Mohammad Fadjar confirmó que uno de sus soldados era morir Mundo en un accidente durante los preparativos para la celebración del 80 aniversario de TNI en Yakarta el sábado 4 de octubre de 2025.

«Su cuerpo fue entregado al sureste de Aceh anoche y hoy fue enterrado militarmente», dijo Fadjar cuando se confirmó en Yakarta, el lunes.

Fadjar explicó que el soldado que murió fue el primer privado Johari Alfarizi.

El comandante de Kostrad continuó que Johari estaba en ese momento en un tanque transportado por un vehículo transportador. El tanque se trasladará para el evento principal del aniversario de TNI que se llevará a cabo en el área del Monumento Nacional (Monas), Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Durante el proceso de mover el tanque, Johari cayó desde la parte superior del tanque alrededor del área de Monas. Johari cayó desde una altura de alrededor de 4 metros y sufrió heridas en varias partes de su cuerpo y huesos rotos.

Comandante Kostrad Teniente General Tni Mohammad Fadjar

Johari fue llevado al hospital para recibir tratamiento médico, pero murió en el camino al hospital.