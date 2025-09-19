Palace dijo que Prabowo no es una forma de demo Ricada de TGPF

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi abrió una voz sobre el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto que no se forma Equipo de búsqueda de hechos conjuntos (TGPF) Relacionado con la acción demostración que termina Ricuh A finales de agosto de 2025.

Dijo que Prabowo desde el principio nunca había dado una declaración que aprobara la formación del equipo de investigación.

«Necesitamos enderezar que el presidente nunca dijo que quería formar o aprobar la formación del equipo de investigación», dijo Prasetyo a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

El discurso sobre la formación de este TGPF surgió después de que Prabowo discutió con el Movimiento de Conciencia de la Nación (GNB).

«Donde se dijo que el presidente había acordado formar hechos conjuntos o un equipo de investigación», dijo.

«Necesitamos decir que en la reunión el presidente nunca dijo eso», continuó.

Praseteto dijo que Prabowo en la reunión solo dijo que el proceso de investigación relacionado con los disturbios en agosto de 2025 estaba en marcha.

«Lo que dijo fue que el proceso de investigación para el incidente hace algún tiempo ya estaba funcionando así», dijo.

Por otro lado, el gobierno también respeta los pasos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que convirtieron al equipo de investigación con cinco instituciones relacionadas. Prasetyo espera que la investigación realizada por el equipo combinado del equipo de Komnas Ham corra y encuentre soluciones.

«Respetamos la formación de Ln Ham. Deje que el proceso se ejecute y si luego en el proceso hay obstáculos, trataremos de ayudar a encontrar una salida», concluyó Praseteto.