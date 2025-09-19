Palace dijo que existía la posibilidad de que el Ministerio de Bumno se fusionara en y entre

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi Abrir votos sobre la posibilidad de las empresas del Ministerio de Estado (Bullido) será resbalado para Danantara.

Este problema se extendió después de que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, desestimó Erick thohir Desde el cargo de ministro de bumn y lo inauguró para ser el Ministro de Juventud y Deportes (Mencora).

Praseteto dijo que actualmente el proceso de estudio y discusión estaba siendo llevado a cabo por el gobierno sobre el plan de fundición.

«Existe (plan de fundición), existe una posibilidad. Pero todavía está en el proceso de estudio y discusión. Existe una posibilidad (fusionada)», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Prasetyo explicó que hubo varias consideraciones que hicieron del gobierno la opción. Uno de ellos se debe a la función del entrenamiento hasta que la mejora se haya llevado a cabo ahora.

«Uno de ellos se debe al proceso de implementación, al coaching, luego la gestión de mejoras ahora está siendo realizada por amigos entre y entre entre y entre», explicó.